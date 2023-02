Narva linnavõimu ähvardab kukkumine

Tõenäoliselt toimub Narvas võimuvahetus – opositsioonifraktsiooni Narva Heaks tugevnemine on selge signaal. Linnapea Katri Raikile tuli opositsiooni soov teda umbusaldada üllatusena.

Fraktsioonijuht Aleksei Jevgrafov kinnitas ERR-i korrespondendile, et umbusaldust on kavas avaldada kahele Narva linnavolikogu aseesimehele ja linnapea Katri Raikile. Infot Narva linnakogu esimehe Vladimir Žavoronkovi opositsiooni siirdumisest ta ei kommenteerinud.

"Kõik on võimalik, opositsiooni ülesanne on võimule tulla," vastas Jevgrafov küsimusele umbusalduse kohta.

Ta märkis ka, et kindlasti tugevdab opositsiooni Raiki nimekirjas Narva volikokku valitud ja pärast juhtkonnaga tekkinud erimeelsusi Narva Tuleviku fraktsioonist lahkunud Jana Kondrašova käik. "See näitab, et ka tema endised kaaslased pole linnapea tööga pehmelt öeldes rahul," lausus ta.

Raik kuulis kavast teda umbusaldada ERR-ilt. "Ma ei ole sellest teadlik, aga võin seda aimata. Teatud liikumised linnavõimus lasevad seda arvata," sõnas Raik.

Tema sõnul on opositsiooni taoline käik poliitilise elu normaalne osa. "Samas ei saa öelda, et koostöö opositsiooniga oleks olnud halb, arutelud on olnud konstruktiivsed," ütles linnapea.

Raik ei soostunud ütlema, kui head on opositsiooni šansid tema umbusaldamisel. "Ootan ise ka huviga neljapäevast volikogu istungit," ütles ta.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ridadesse kuuluv Raik ei kandideeri ka uude parlamenti. Lõpliku otsuse mitte kandideerida tegi ta mullu sügisel öeldes, et tema tulevik on Narva elu edendamises. Kohalikel valimistel sai Raik 4512 häält.