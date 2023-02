Mõttekoda: Venemaa on kaotanud Ukrainas üle 2000 tanki

IISS mõttekoja hinnangul on Venemaa kaotanud sõjas Ukraina vastu rohkem kui pooled oma töövõimelised tankid ehk üle 2000 tanki. T-80BV/U tankidest on kaotatud tervelt 2/3. Ukraina samas on kaotanud IISS analüütikute hinnangul ligikaudu 450 kuni 700 tanki, mis on jätnud neile 950 töökorras tanki. Mõlemad riigid on kumbki sõjas kaotanud üle 100 000 sõduri, kuid Ukraina kaotuste arvu osas on suurem ebakindlus.

Rahvusvahelise strateegiauuringute instituudi (International Institute for Strategic Studies - IISS) hinnangul on Venemaa sõjas Ukraina vastu kaotanud hinnanguliselt üle 2000 tanki. See tähendab, et Venemaa on kaotanud rohkem kui pooled oma töövõimelustest tankidest. Hinnanguliselt on Venemaa kaotanud ligikaudu pooled T-72B3 ja T-72B3M tankidest ning T-80BV/U tankidest on kaotatud kaks kolmandikku.

Londonis paikneva IISS mõttekoja analüütiku Henry Boydi sõnul on Venemaa hinnanguliselt minimaalselt kaotanud ligikaudu 1700 tanki ning tegelik kaotuste määr võib sellest olla 20 kuni 40 protsenti kõrgem 2000 või 2300 tanki kandis, vahendas The Wall Street Journal.

IISS mõttekoda avaldab iga aasta oma hinnangu eri riikide relvajõudude sõjalise võimekusele. Kolmapäeval avaldatud raporti kohaselt on Venemaa relvajõudude kasutuses ligikaudu 1800 tanki ning veel 5000 tanki on ladustatud pikaajalises hoiustuses. Paljud neist tõenäoliselt ei ole töökorras. Mõttekoja hinnangul on suured kaotused sundinud Venemaad kasutama enam vanemat relvastust ning suurendama relvastuse tootmist riigi sees.

Ukraina kaitsevägede peastaabi teatel on Venemaa kaotanud sõjas ligi 3300 tanki. Sõjandusblogi Oryx analüütikute hinnangul on Venemaa tõendatud kaotanud üle 1700 tanki, millest hävinud on üle 1000. Ka Oryxi analüütik Jakub Janovsky ütles hiljuti CNN-le, et Venemaa on kaotanud tõenäoliselt ligikaudu 2000 tanki.

IISS mõttekoja hinnangul on Ukraina kaotanud ligikaudu 450 kuni 700 tanki, mis on jätnud neile 950 töötavad tanki. Lääneriikide lubatud tankid pole veel Ukrainasse kohale jõudnud.

Venemaa on kaotanud oma lennukitest hinnanguliselt kuus kuni kaheksa protsenti ning mõnest konkreetsest lennukimudelist tervelt 10 kuni 15 protsenti nagu Su-30SM ja Su-34 hävituslennukid. IISS analüütiku Douglas Barrie hinnangul on Venemaa kaotanud 20 Su-34 hävituslennukit ning paar uuemat Su-35 hävituslennukit. Lennukite kaotustest tähtsam on Barrie sõnul kogenud pilootide kaotamine.

Ukraina on sõjas kaotanud ligikaudu poole oma ründelennuväest ning neil on hinnanguliselt alles 79 lennukit.

Venemaa sõjalised kaotused isikkooseisus on 100 000 ja 150 000 sõduri vahemikus ning Ukraina kaotused on sarnases suurusjärgus, kuid Ukraina kaotuste osas on märksa vähem kindlaid andmeid, hoiatavad IISS analüütikud.