Kolonel: Ukrainas käib praegu kurnamissõda

Vene väed on Ukraina tandril võtnud algatuse endale, kuid edenevad aeglaselt. Lääne soomusabi Ukrainale on enamasti vana ja kehvas tehnilises seisus. Moodsat tehnikat napib 30 tanki ehk pataljoni kokkupanekuks, ütles Saksa kaitseminister Boris Pistorius Bloombergi andmetel.

"Käib kurnamissõda. Me näeme ka seda, et venelaste katsed minna üle laiapõhjalisele pealetungile ei ole teab mis edu kandnud," ütles Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo.

Küsimus on, kellel jätkub kauemaks võhma – Venemaal, Ukrainal või läänel. Washington Post kahtleb, kas USA kongress on valmis kordama sellist abipaketti nagu jaanuaris, seega võiks Pentagon ärgitada Ukraina kaitsjaid valima lõpuks rünnakusuund ja mitte kurnama jõude kaitselahingutes.

"Ameeriklased tegelikult ikkagi osalevad sõjalises planeerimises koos ukrainlastega ja nad on olukorraga rindel üsna hästi kursis. Reaalne olukord on ikkagi see, et Ukrainal läheb alates uue tehnika kohalejõudmisest, mis on lubatud neile võib-olla märtsi lõpus, aprillis, veel paar kuud, et seda korralikult kasutama õppida. Võime Ukraina potentsiaalset pealetungi oodata juunis-juulis," rääkis rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Indrek Kannik.

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley ütles intervjuus Financial Timesile, et Venemaal on peaaegu võimatu saavutada sel aastal oma eesmärke sõjaväljal. Ukrainal aga õnnestuks võita, kui Vene armee kokku variseks. Milley mainis selles kontekstis juba teist korda diplomaatilist lahendust sõjale.

"Ma arvan, et Ukrainal on teatud surve selle kevade ja suve jooksul saavutada rindel edu," sõnas Kannik.

"Küsimus, kumb läheb pealetungile enne, polegi nii oluline, vaid kumb suudab selle pealetungi korralikult ettevalmistada ja luua selleks eeldused ja siis panna oma üksused liikuma nii, et nad lähevad läbi ja saavutavad vastase kaitse sügavikus, kus ei ole ka otseselt vägesid ees, liikumisvabaduse," kommenteeris Rebo.

Rebo ütles soomustehnikale viidates, et lahinguvälja pilti muudab see, kes suudab ka aasta jooksul vatti saanud tehnikat töökorras hoida. Ukrainlastel on toetajad, kuid pikad tarneajad. Kuidas venelased oma tehnikat parandavad ja hooldavad, sellest on vähe teada.