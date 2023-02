Eesti Energia refinantseeris 600 miljoni eest võlakirju

Eesti Energia teatas, et allkirjastas 600 miljoni euro suuruse sündikaatlaenu lepingu, et refinantseerida ettevõtte võlakirjad. Laenu intressi ettevõte ei avalda.

Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaiv ütles ERR-ile, et kõik 2023. aastal refinantseerimist vajanud võlakirjad said uue laenuga kaetud. Ta märkis, et uus laen on varasemast turult toimunud muutuste tõttu kallim, kuid ei öelnud, millise hinnaga Eesti Energia pidi kokkuleppe tegema.

Laenuga refinantseerib Eesti Energia 2023. aasta septembris aeguvad 500 miljoni euro ulatuses Londoni börsil noteeritud võlakirjad.

Laenuleping sõlmiti viieks aastaks osalise tagasimaksega graafiku alusel. Sündikaadis osales kümme finantsinstitutsiooni ja selle juhtiv finantseerija oli Deutsche Bank.

"Laenu eesmärk on refinantseerida ettevõtte võlakiri ja jätkata investeeringutega kliendilahendustesse, mikrotootjate liitumisvõimaluste kasvu elektrivõrgus ning süsinikuneutraalse keemiatööstuse arendamisse," teatas Eesti Energia.

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul näitab pankade ja fondidega sõlmitud laenuleping, et energiakriisist hoolimata toetavad finantsasutused Eesti Energia süsinikneutraalsuse plaani.

Sõlmitud laenuleping on ettevõtte teatel seotud jätkusuutlikkuse kriteeriumitega. Jätkusuutliku rahastamise põhimõtete kohaselt hindasid ISS Corporate Solutionsi eksperdid, et Eesti Energia tegevuskava on ambitsioonikas ja jätkusuutlikkuse nõuetega kooskõlas.

"Refinantseerimise kõrval investeerib Eesti Energia laenuraha lahendustesse, mille abil saavad kliendid oma energiakasutust targemalt juhtida ja enda keskkonnajälge vähendada," ütles Sutter. Samuti kasvatab kontsern investeeringuid elektrivõrku, et võimaldada rohkematel taastuvelektri mikro- ja väiketootjatel liituda elektrivõrguga.

Investeeringuid suunatakse ka süsinikuvabasse keemiatööstusesse. Enefit-tehnoloogia võimaldab põlevkiviga koospürolüüsida jäätmeid – vanu rehve ja seni taaskasutamatuna käsitletud segaplasti prügi. Pärast järeltöötlust on neist võimalik uuesti igapäevaeluks vajalikke materjale ja esemeid valmistada.

"Põlevkivi väärtuslikumal kasutusel puudub seejärel seos energeetikaga, samas kui Ida-Virumaal säilivad Eestile kõrget lisandväärtust loovad töökohad," rõhutas Sutter.

Eesti Energia strateegia järgi on kontserni elektritootmine aastaks 2035 süsinikuvaba ja aastast 2040 töötaks Ida-Virumaal jätkusuutlik ringmajandusel põhinev süsinikuneutraalne keemiatööstus. Taastuvenergia tootmisvõimsuse kasvatamise osas on Eesti Energia grupi taastuvenergia ettevõte Enefit Green võtnud sihiks kasvatada 2026. aastaks taastuvelektri toodangut neli korda 4,5 teravatt-tunnini. Selleks kaasab börsil noteeritud ettevõte raha eraldiseisvalt.

Tehingu ettevalmistamisel osalesid Ellex Raidla, Clifford Chance, Sorainen, Dentons ja ISS Corporate Solutions ning TMF Group.

Eesti Energia on täielikult Eesti riigile kuuluv rahvusvaheline energiaettevõte, mille koduturgudeks on Baltimaad, Soome ja Poola. Kontsern tegeleb nii energiatootmise kui müügiga.