Parteid lubavad presidendi otsevalimist ja riigikogu töö tõhustamist

Erakonnad lubavad oma valimisprogrammide riigivalitsemise peatükis presidendi otsevalimist, kandideerimise ea langetamist ja ka valimiskünnise kaotamist. Ühte meelt on erakonnad selles, et riigikogu võiks töötada tõhusamalt.

Keskerakonna lubaduste hulgas on kirjas, et riigikogul peab olema võimalus rohkem teavet küsida ja kasutada, riigiasutuste juhid peavad vähemalt korra aastas parlamendile aru andma, samuti see, et kodanikele tuleb anda võimalus algatada eelnõu, mida peab riigikogu menetlema

"Kui tõesti näiteks on 25 000 allkirja, mida Eesti inimesed soovivad muuta, siis riigikogu on kohustatud seda menetlema täiskogus. Ma arvan, et teine väga põhimõtteline küsimus, mille eest on Keskerakond seisnud, on presidendi otsevalimised," rääkis Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Parempoolsete juhatuse liikme Tõnis Konsi sõnul seisab tema partei esindusdemokraatia jätkumise eest.

"Me oleme selgelt eri meelt nende soovituste osas, mis soovivad hakata seadusi vastu võtma rahvahääletuste teel või muul moel ühiskonda polariseerima. See ei ole see tee, kuhu me peaksime liikuma," ütles ta.

Eesti 200 soovib kaotada katuseraha jagamise ning muuta seadust nii, et kriminaalkorras karistatud erakond ei tohi karistuse lõpuni saada riigieelarvelist toetust. Samuti tahab erakond panna riigikogu paremini tööle

"Viimased neli aastat on näidanud, et riigikogu vajab töö ümberkorraldamist nii, et see oleks efektiivsem ja et oleks ka need debatid, mis riigikogus peetakse, avalikkusele oluliselt paremini mõistetavad," selgitas Eesti 200 esimees Lauri Hussar.

Reformierakond lubab tõhustada erakondade rahastamise järelevalvet, peatada kohalikel valimistel terrorismi toetavate riikide kodanike valimisõiguse ning tühistada aegunud seadused.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond lubab piirata valimiskampaania kulusid ja seadustada, et eraisik ei saaks aastas annetada erakonnale rohkem kui 50 000 eurot. Sotsiaaldemokraadid arvavad, et erakonna asutamiseks piisab 300 liikmest.

Isamaa lubab kasvatada riigikogu rolli, piirata bürokraatiat ja on vastu avaliku teenistuse politiseerimisele

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) lubab kodanikele õigust algatada siduvaid seaduseelnõusid ja rahvahääletusi, lubab presidendi otsevalimist ning kooseluseaduse tühistamist.

Rohelised lubavad kaotada valimiskünnise, lubavad riigikogu valimistel osaleda ka valimisliitudel ning tühistavad riigikogu valimistel kautsjoninõude.