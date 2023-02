Narva lükkas punanimedega tänavate ümbernimetamise edasi

Narva kommunaalpoliitikas on taas keerulised ajad. Volikogus algas umbusaldamiste laine, löögi all on mõlemad aseesimehed ja esimees. Linnapead veel ei umbusaldata, kuid sellises olukorras ei näe ta võimalust, et tänavate ümbernimetamine volikogus toetust leiaks.

"Ma rõhutan, et Narvas on siiski tegemist poliitilise kriisiga, natuke ebaselge on, kes on opositsioonis, kes on koalitsioonis. Ja sellisel hetkel, kui kired on nii kõrgel, nii keerulisi küsimusi ei arutata. Me teame, et Narva linna jaoks on Nõukogude Liidu kangelaste nimedega tänavate ümbernimetamine keeruline küsimus," lausus Narva linnapea Katri Raik.

Riik nõuab Narvalt viie tänavanime muutmist, mis on seotud Nõukogude armee tegevusega Narva vallutamisel. Kui Tiimanni ja Daumani tänavate ümbernimetamisele aitas kaasa Tartu Ülikooli ajaloolaste eksperthinnang, siis Nõukogude liidu kangelastega on Narvas asi keerulisem.

"Tegelikult see (riigihalduse ministri) Riina Solmani kiri ei selgitanud midagi, see arhiivitõend ei ole mingi otsus või mingi eksperthinnang Tartu Ülikoolist, järelikult on see küsimus lahendamata ja suure tõenäosusega mina poleks toetanud ümbernimetamist selles osas," ütles Narva volikogu esimees Vladimir Žavoronkov.

"Meie arvates ei võidelnud nad Eesti vastu, nad võitlesid fašismi vastu," ütles Keskfraktsiooni liige Aleksandr Jefimov ning vastas küsimusele, kes peaks sellise tõendi andma, et ta seda usuks, et ajaloolased.

Uuesti tuleb linnavalitsus tänavate ümbernimetamise eelnõuga volinike ette peale riigikogu valimisi.