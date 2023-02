Sõja 361. päev: Blinken hoiatas Hiinat Venemaa abistamise eest

USA-le teeb muret, et Hiina võib Venemaale sõjalist abi anda ning riigisekretär Antony Blinken hoiatas riigi kõrget diplomaati Wang Yid, et sellel oleks USA-Hiina suhetele tõsised tagajärjed.

Oluline 19. veebruaril kell 22.54:

- Prantsusmaa annab tuleval nädalal Ukrainale üle AMX-10 RC lahingumasinad;

- ISW: Kadõrov keeldus tõenäoliselt kaitseministeeriumi vastu minemast

- Borrell: lääs peab Ukrainale rohkem sõjalist abi andma

- Ukraina: Venemaa kaotas ööpäevas 590 sõdurit ja seitse tanki

- Vene suursaadik: USA üritab Venemaad demoniseerida

- Blinken hoiatas Hiinat Venemaa abistamise eest

- Ööpäeva jooksul oli 15 raketirünnakut

Zelenski: Venemaa kannab Vuhledaris tõsiseid kaotusi

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul kannavad Vene väed Vuhledaris tõsiseid kaotusi.

"Olukord on väga keeruline. Ja me võitleme. Me murrame vaenlased ja tekitame Venemaale tõsiseid kaotusi," ütles Zelenski oma õhtuses videopöördumises.

"Mida rohkem Venemaa Donbassis kaotusi kannab - Bahmutis, Vulhedaris, Marjinkas, Kreminnas, seda kiiremini me saame lõpetada selle sõja Ukraina võiduga," sõnas ta.

Poola peaminister arutab Bideniga USA vägede kohalolu suurendamist

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles pühapäeval, et arutab USA presidendi Joe Bideniga tema visiidil Poolasse võimalust suurendada USA vägede kohalolu Poolas, sealjuures tuua Poolasse rohkem sõdureid alaliselt.

Biden külastab Poolat 20.-22. veebruaril. Poolas on praegu ligikaudu 11 000 USA sõdurit.

USA plaanib Venemaale järgmist sanktsioonipaketti

Bloombergi teatel plaanib USA presidendi Joe Bideni administratsioon Venemaale järgmist sanktsioonide paketti, mille keskmeks on võtmetähtsusega tööstusharud.

Uued sanktsioonid võtavad sihiks Venemaa sõjatööstuse ja energiasektorid, finantsasutused ja ka mitmed isikud.

Prantsusmaa annab tuleval nädalal Ukrainale üle AMX-10 RC lahingumasinad

Prantsusmaa teatas pühapäeval, et asub Ukrainale üle andma AMX-10 RC lahingumasinad.

Prantsusmaa kaitseminister Sebastien Lecornu ütles ajalehele Le Parisien, et Ukraina sõdurite treening lahingumasinatel on jõudmas lõpusirgele ja esimesed masinad antakse üle järgmise nädala lõpuks.

Lecornu ei täpsustanud, mitu AMX-10 lahingumasinat esimeses järgus Ukrainale üle antakse ja märkis, et ei soovi strateegilise informatsiooni jõudmist Venemaa kätte.

Prantsuse relvajõud on antud masinat kasutanud alates 1981. aastast. 2021. aasta seisuga oli Prantsuse relvajõudude arsenalis üle 240 AMX-10 RC sõiduki.

Itaalia peaminister külastab esmaspäeval Kiievit

Itaalia peaminister Giorgia Meloni sõidab Reutersi teatel tõenäoliselt esmaspäeval Kiievisse kohtuma Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Oktoobris ametisse asunud Meloni on öelnud, et plaanib külastada Kiievit enne 24. veebruari.

Meloni on lubanud jätkata Ukraina toetamist, kuigi see on tekitanud pingeid tema koalitsioonipartneritega. Meloni koalitsioonipartner ja erakonna Forza Italia juht Silvio Berlusconi ütles möödunud nädalal, et tema valitsusjuhina Zelenskiga ei kohtuks, kuna peab teda sõjas süüdlaseks.

Itaalia välisminister ja üks Forza Italia asutajaid Antonio Tajani ütles laupäeval, et kohutus Ukraina välisminister Dmõtro Kulebaga ja kinnitas talle, et Itaalia jätkab Ukraina toetamist.

ISW: Kadõrov keeldus tõenäoliselt Prigožini koostööettepanekust



Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov keeldus tõenäoliselt Vene palgasõdurite grupeeringu Wagner juhi Jevgeni Prigožini ettepanekust korraldada ühiselt Venemaa kaitseministeeriumi vastu inforünnak, teatas rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) oma värskes raportis.

Selle kohaselt peab Kadõrov oma formaalseid sidemeid Kremliga ja positsiooni kaitseministeeriumis senini kasutoovamaks, kui poliitilisi sidemeid Prigožiniga.

Viimase kuu jooksul on Prigožini rivaalitsemine Vene kaitseministeeriumiga muutunud ühe tugevamaks. ISW hinnangul on Wagneri juht oma infokampaaniale hoogu juurde andnud, et luua oma grupeeringust elitaarset sõltumatut jõudu ja Venemaal autoriteeti koguda. Laupäeval ütles Prigožin, et Wagneril pole Vene armeega mingit pistmist ja see ei allu kaitseministeeriumile.

ISW teatel on Kadõrovi ja Prigožini suhtumine Vene kaitseministeeriumisse erinev ja Tšetšeenia juht hoopis tugevdab oma suhteid Kremliga.

Raporti kohaselt püüab Prigožin tõenäoliselt kaasata ultranatsionalistlikke isikuid Kremlist ja Vene sõjablogijaid, kes tema püüdlusi toetaksid, kuid need, kel on Kremliga sidemed, keelduvad ilmselt ka edaspidi tema ettepanekutest. See viitab asjaolule, et Wagneri asutajal ei õnnestu infokampaaniaga enda kahanevat mõju taastada, järeldab ISW.



Borrell: lääs peab Ukrainale rohkem sõjalist abi andma

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell ütles pühapäeval Müncheni julgeolekukonverentsil peetud kõnes, et lääs peab Ukrainale rohkem sõjalist abi andma ja seda kiiremini tarnima.

"Teha tuleb palju rohkem ja palju kiiremini," lausus Borrell. "Teha on veel väga palju. Peame suurendama ja kiirendama oma sõjalist abi."

Borrell ütles, et toetab ka Eesti ettepanekut osta Euroopa Liidu liikmete nimel laskemoona Ukraina abistamiseks.

Vene suursaadik: USA üritab Venemaad demoniseerida

Venemaa suursaadik Ameerika Ühendriikides Anatoli Antonov nimetas USA asepresident Kamala Harrise laupäeval Müncheni julgeolekukonverentsil öeldut, et Venemaa on Ukrainas pannud toime inimsusevastaseid kuritegusid, enneolematuks katseks Venemaad nende vastu vallandatud hübriidsõja käigus demoniseerida.

"Pole kahtlust, et Washingtoni selliste rünnakute eesmärk on õigustada nende endi tegevust Ukraina kriisi õhutamisel," ütles Antonov Venemaa saatkonna Telegrami kontol.

USA valitsuse andmetel on USA rahvusvahelise arengu agentuuri USAID toetatavad organisatsioonid alates Venemaa sissetungist Ukrainasse dokumenteerinud seal üle 30 000 sõjakuriteo. Ukraina ametkonnad uurivad neljapäevast rünnakut Bahmutile kui samuti võimalikku sõjakuritegu.

Blinken hoiatas Hiinat Venemaa abistamise eest

Asjaga kursis olevad USA ametnikud rääkisid NBC-le, et praegu võib see abi tähendada vormiriietust või soomusveste. USA-l on aga põhjust arvata, et Hiina kaalub ka surmava abi saatmist, rääkisid asjaga kursis olevad allikad.

"On erinevat tüüpi surmavat abi, sealhulgas relvastus, mille andmist nad vähemalt kaaluvad," sõnas Blinken.

Teine allikas rääkis, et et USA on olnud oma mure osas selgesõnaline. "Seni ei ole nad seda piiri veel ületanud, kuid me ei usu, et see küsimus on päevakorrast maas," ütles allikas.

Veebruari alguses kirjutas Wall Street Journal, et Hiina andis Vene armeele hoolimata Ukraina sõja tõttu riigile kehtestatud sanktsioonidele sõjalist abi.

Venelaste rünnakus purunenud hoone Vuhledaris. Autor/allikas: REUTERS/Yevhen Titov/Scanpix

Ööpäeva jooksul oli 15 raketirünnakut

Ukraina peastaabi teatel sooritasid Vene väed viimase ööpäeva jooksul neli õhu- ja 15 raketirünnakut, millest enamik anti Hmelnõtski, Dnipropetrovski, Donetski ja Hersoni oblasti tsiviilinfrastruktuurile.

Venemaa raketirünnakute oht on peastaabi teatel jätkuvalt kõrge kogu Ukraina territooriumil.

Ukraina lennuvägi andis ööpäeva jooksul kuus lööki Vene vägede ja sõjatehnika koondumiskohtadesse, samuti õhutõrjekompleksi positsioonile.

Õhukaitsejõud tulistasid päeva jooksul alla kaks Kalibr-tüüpi tiibraketti ning raketi- ja suurtükiväeüksused tabasid ühe venelaste koondumisala.

Ukraina: Venemaa kaotas ööpäevas 590 sõdurit ja seitse tanki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 142 860 (võrdlus eelmise päevaga + 590);

- tankid 3310 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 6545 (+12);

- lennukid 298 (+0);

- kopterid 287 (+0);

- suurtükisüsteemid 2327 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 469 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 243 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2016 (+0)

- tiibraketid 873 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5196 (+0);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 224 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.