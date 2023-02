ERR Moldovas: hinnatõus on loonud soodsa pinnase rahulolematuseks

Valitsusvastane meeleavaldus Moldovas läks rahulikult, kuigi viimasel nädalal on võimud rääkinud Venemaa kavatsustest seal segadust korraldada ja võimu pöörata. Rahulolematuseks on soodsa pinnase loonud tohutu hinnatõus, mis Euroopa vaeseima riigi elanikke on valusalt tabanud.

Chisinau kesklinnas valitsuskvartali tänavanurgal kogunesid mõned inimesed Euroopa Liidu ja NATO lippude all.

Euroopa-meelse valitsuse vastasele meeleavaldusele minejad saavad hurjutada ja proua Nina ütleb, et oligarh Ilan Šori partei on protestijatele maksnud. "Varastas meie tagant kogu maalt raha kokku see varas Šor ja nüüd jagab seda neile. Näe, seal nad lähevad," ütles Nina.

Pangapettuses süüdi mõistetud ja USA sanktsioonide all oleva Šori parteid seostatakse Kremliga ja nemad on ka pühapäeval toimunud meeleavalduse korraldajad.

Protestijad räägivad, et hinnatõus ei võimalda neil enam ära elada. Inflatsioon on käinud ära 35 protsendi lähedal, gaasi ja elektri hind on tõusnud kordades ja kuigi valitsus on osa sellest hüvitanud, ütlevad inimesed, et kommunaalkulud võivad ületada nende sissetulekuid.

"Gaas on väga kallis, elekter on kallis, teenused on kallid. Meil ei ole enam millegi eest süüa," rääkis meeleavaldaja Ljuba.

"Vabandust, aga see ei ole elu, see on eluspüsimine," sõnas meeleavaldaja Vitali.

Vägesid juhib parlamendiliige Marina Tauber. "Aktuaalne kaamera" küsis, mida ta arvab väidetest, et Kreml Moldova asjadesse sekkuda püüab ja seda nende partei abil. "Me tahame lahendada oma probleeme ja me ei arva, et teiste riikide tegevuste kommenteerimine meile vajalik oleks," vastas Tauber.

Valitsusevastane meeleavaldus Chisinaus läks pühapäeval rahulikult, sellegipoolest ütlevad analüütikud, et segaduste korraldamise oht piirkonnas püsib.

Kriisid on toetust valitsusele kahandanud, aga Euroopa Liiduga liitumisele on ühiskonnas siiski jätkuvalt väikse enamuse toetus.

"Toetus riigi Euroopa arenguteele on püsinud 55-60 protsendi juures. Toetus parlamendienamusele on kahanenud, aga üldine toetus neile ja presidendile on siiski endiselt kõrge," sõnas Moldova mõttekoja IPRE direktor Iulian Groza.