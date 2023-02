EKRE ähvardab Viljar Veebeli ja meediaväljaanded kohtusse kaevata

EKRE teatel nõuavad nad "rahvusvahelisele väljaandele Politico valeandmeid esitanud Balti kaitsekolledži teadur Viljar Veebelilt ja erakonna suunal laimu levitanud Eesti meediaväljaannetelt valeväidete ümber lükkamist ja vabandamist".



Samuti nõuab EKRE , et "valeväidete kummutamine ja vabandus peavad olema ilmunud enne riigikogu eelvalimiste algust ehk selle nädala jooksul ning samas mahus ja sama nähtavalt, kui oli esitatud laim nendes väljaannetes".

E- ja eelhääletus algab esmaspäeval, 27. veebruaril.

Vastasel juhul lubab EKRE esitada väljaannete väljaandjate ning teiste isikute vastu hagi ebaõigete andmete ümberlükkamise, kahju tekitava käitumise lõpetamise ja kahju hüvitamise nõudes.



EKRE kinnitas, et erakonnal ei ole kunagi olnud mitte mingisuguseid kontakte Wagneri eraarmee ega ühegi teise Venemaa organisatsiooniga.

"Vastupidised väited on sihilikult levitatav desinformatsioon, mille eesmärk on mõjutada riigikogu valimiste tulemust," teatas EKRE oma büroojuhi poolt edastatud pressiteate vahendusel teisipäeva hommikul.

Politico kirjutas laupäeval, et on enda kätte saanud dokumente Prigožini sisevõrgust ja USA allikatelt ning nende järgi püüdis Prigožini võrgustik väidetavalt 2019. aastal sekkuda Eesti poliitilisse süsteemi, otsides Euroopa Parlamendi valimiste eel võimalust toetada EKRE-t. Politico märkis, et pole selge, kas Prigožini töötajad konkreetse plaani ellu viisid, sest näiteks Meta andmetel ei loodud Facebookis selliste nimedega gruppe, mida võrgustik dokumentide järgi oli kavandanud.

Politico artiklis on tsitaadina siiani kirjas Viljar Veebeli lause: "Koostöö algas, sest EKRE tahtis radikaalselt vastanduda liberaalsetele erakondadele, ja nad olid õnnelikud, et said selle väga professionaalselt ette valmistatud paketi." (Inglise keeles originaaltsitaat: "The cooperation started because EKRE wanted to be radically against the liberal parties, and they were happy to receive this very professionally prepared package," said Viljar Veebel, a researcher at the Baltic Defense College.)

Kaitsepolitseiameti büroojuht Harrys Puusepp ütles esmaspäeval ETV saates "Ringvaade", et kapol puuduvad andmed füüsilise kontakti kohta EKRE ja Wagneri eraarmee juhi Jevgeni Prigožini vahel.

"Me oleme sellest materjalist, millest seal Politico loos juttu on, teadlikud. Tundsime seal ära Kremli mõjutustegevuse oportunistliku käekirja, mis tähendab seda, et lisaks nendele pingetele, mida nad üritavad siin ise luua, juba ühiskonnas olemasolevaid vastandusi," ütles Puusepp.

Puusepp rõhutas, et seejuures on oluline, et need, keda püütakse ära kasutada, ei pruugi sellest teadlikud olla. "Täna me saame küll nii öelda, mingisuguse füüsilise kontakti kohta meil andmeid ei ole," sõnas Puusepp.