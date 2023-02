Keskkonnaminister Kallas vähendas riigimetsa raiemahtu

Kõige rohkem puudutab riigimetsa 2023–2027 aasta uuendusraiete pindala vähenemine männikuid, vähemal määral kaske, haaba ja teisi puuliike. Üraskikahjust tingitud vajalike raiete maht lisandub planeeritavale 9180 hektarile.

Raiemahu kinnitamine on veninud, kuna valitsuse osapooled pole suutnud selle mahus kokku leppida. Koalitsioonis pole toetust raiemahu vähendamisele olnud. Nüüd, poolteist nädalat enne valimisi tegi sotsiaaldemokraadist Kallas otsuse ainuisikuliselt. Seadusest tulenevalt on tal selleks RMK puhul õigus. Oma otsusest teavitas minister ka koalitsioonipartnereid ning Reformierakond kinnitas, et võtab info teadmiseks.

"Minu ja meie erakonna sõnum on kogu aeg olnud, et raiemahtu tuleb järkjärgult vähendada, et metsad oleks kestlikumad ja samal ajal tagada ka puidu väärindamine Eestis," põhjendas Kallas oma otsust ERR-ile.

Pärast valimisi võib siiski juhtuda, et uus keskkonnaminister vaatab Kallase praeguse otsuse taas ümber.

Tulenevalt metsaseadusest peab keskkonnaminister määrama igal aastal arvestuslangi alusel riigimetsa majandajatele järgneva viie aasta optimaalse uuendusraie pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide kaupa.

Kallas esitas valitsusele ettepaneku raiemahtude vähendamiseks 1. detsembril 2022. Uuendusraiete optimaalse pindala maht riigimetsa majandajatele on kooskõlas keskkonnaagentuuri soovitustega.