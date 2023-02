Valgevene partisanid ründasid pühapäeval Vene sõjaluurelennukit

Valgevene partisanid ründasid pühapäeval Minski Matšulitši õhubaasis asunud Vene A-50 sõjaluurelennukit, vahendasid Valgevene opositsiooniline väljaanne Naša Niva (Наша Ніва) ja Belsat. Matšuliša sõjalennuväli asub riigi pealinnas Minskist 125 kilomeetrit kirdes. Rünnaku edust kirjutamise hetkel tõendid puuduvad.

Rünnakus kasutati kahte drooni, kinnitas opositsioonilise organisatsiooni Bypol juht Aljaksandr Azarov Belsatile. Rünnaku tõttu sai Vene A-50 lennuk tõsiselt kannatada ja Bypoli hinnangul ei lenda see enam kindlasti kuhugi.

Pühapäeva hommikul kella üheksa paiku oli Matšulitši lennuväljal kuulda mitut plahvatust ning öösel tulid teated kolmandast plahvatusest. Peale plahvatusi olid lennuvälja ümbruses näha palju Valgevene julgeolekujõudusid. Samuti arutati plahvatusi kohalike poolt sotsiaalmeedias, kuid neid teateid on aktiivselt tsenseeritud, juhtis tähelepanu Naša Niva.

Konkreetse A-50 lennuki uusimat mudelit on Vene lennuväe käsutuses ainult üheksa. Luurelennuki abil aidatakse juhtida raketirünnakuid Ukrainas asuvate sihtmärkide vastu.

Valgevene opositsioonilise liikumise Belaruski Hajun (Беларускі Гаюн) juhtis tähelepanu, et tegemist on ründamise mõtte mugava sihtmärgiga, kuna lennukil asuv antennistruktuur on üle 10 meetri suuruse diameetriga. Belaruski Hajuni väitel leidsid Valgevene võimud hiljem koti, kus olid droonide kontrollseadmed. Väidetavalt said kahjustada nii lennuki esi- kui ka keskosa, avioonika ning radariantenn.

Konkreetne lennuk saabus Belaruski Hajuni teatel Valgevene territooriumile 3. jaanuaril.

Azarov: Valgevene ei kasuta seda rünnakut ettekäändena sõjaga liitumiseks

Operatsiooni plaaniti Azarovi sõnul ette mitmeid kuid ning selle ellu viinud valgevenelased on nüüdseks juba turvaliselt väljapool Valgevenet. "Otsigu nüüd tuult põllult," kinnitas Azarov.

Aljaksandr Azarovi hinnangul ei kasuta Valgevene praegused võimud seda rünnakut ettekäändena viimaks Valgevene armee sõtta Ukraina vastu. "Nad võivad öelda, mida tahavad, aga ma arvan, et Lukašenkal pole mugav praegu Ukrainat rünnata. Tõepoolest, ta võib selle tegevusega kõiges ukrainlasi süüdistada, kuid praegu pole Valgevenes piisavalt Vene vägesid, et alustada uut rünnakut Ukraina vastu Valgevene territooriumilt," ütles Azarov.

Naša Niva: Lukašenka arvates tegid rünnaku Ukraina eriüksuslased

Valgevene autoritaarse president Aljaksandr Lukašenka arvab allikate väitel, et rünnaku Vene sõjaluurelennuki vastu tegid Ukraina eriüksuslased, kes sisenesid Valgevene territooriumile, vahendas Naša Niva.

Valgevene uudistekanalit Belsat rahastab Poola valitsus ning Minsk on kuulutanud selle meediaväljaande ekstremistlikuks. Valgevenekeelne portaal Naša Niva on Lukašenka režiimi poolt keelustatud.

Valgevene ja Ukraina võimud pole veel kommenteerinud väidetavat rünnakut. Ukraina vägede koosseisus võitleb ka valgevenelastest moodustatud Kastuś Kalinouski polk. Samas ei tunnista Ukraina valitsus Valgevene opositsiooni ning riigil on veel ametlik diplomaatiline esindus Minskis.