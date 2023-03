Valgevene: A-50 radarlennuk on terve, Bypol: lennuk sai rünnakus kahjustada

Valgevene režiim teatas, et väidetavalt pühapäeval droonirünnaku alla sattunud Vene A-50 luure- ja juhtimislennuk on terve. Opositsiooniline Bypol väidab, et plahvatusega tungisid metallkuulid läbi lennuki kere, mis tekitas tõsiseid kahjustusi.