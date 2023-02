Kümned tuhanded inimesed on juba riigikogu valimistel hääletanud

Elektrooniline hääletamine algas hommikul kell üheksa ja valimisjaoskonnad tegid uksed lahti keskpäeval. Mõnes jaoskonnas oli ukse taga järjekord.

"Tegelikult igal päeval kell 12 on rahvast. Ma arvan, et see on ka järgmistel päevadel. Inimesed tunnevad huvi ja see on ju väga hea," ütles valimisjaoskonna esimees Heli Tohver.

Esmaspäeval hääletamas käinud rääkisid, et neil on kindel valik, mida plakatid ja reklaamid ei mõjuta.

"Püüan neid mitte lugeda, sest lugedes jääb lihtne inimene rumalamaks, ma arvan. Ma olen väga pikalt ühte valinud, ei ole raske," ütles Avo.

"Ammu on juba otsustatud. Isikuliselt ei ole ja on ainult partei järgi," sõnas Reet.

Mõni valija rääkis, et uuris enne jaoskonda minekut põhjalikult kandidaadi seisukohti.

"Et meie elu paremaks muutuks ja et need inimesed selle heaks midagi ära teeksid," ütles Tiina.

Seekordsetel riigikogu valimistel kandideerib üheksa erakonda ja kümme üksikkandidaati ning kokku on 968 kandidaati. Erakonna esimeestest hääletas esmaspäeval Eesti 200 esimees Lauri Hussar, kes tegi seda erakonna kontoris ja elektrooniliselt.

Seekord võib ühe või teise koalitsiooni variandi otsustada isegi üks või kaks mandaati. "Olukorra võib otsustada ka üks hääl. Iga hääl loeb ja iga inimene peab teadma ja tundma oma vastutust," ütles Hussar.

Valimisjaoskonnad on lahti keskpäevast kuni kella 20 õhtul ja elektrooniliselt saab hääletada ööpäev läbi