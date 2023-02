Balti-Tartu kõrgepingeliinile lülitati sisse vool

Kogu sünkroniseerimise projekt rahastatakse kolme neljandiku ulatuses Euroopa Liidu vahenditest. Täna töösse läinud liin on vajalik tagamaks tugevat ühendust Läti suunal, et kindlustada Eesti elektrisüsteemi stabiilsust. Paar aastat tagasi ehitati Eesti-Läti vahele kolmas ühendusliin ja nüüd rekonstrueeriti üks kahest vanast.

"See on üks neist vanadest liinidest, mis lähevad Narvast: üks läbi Tartu, teine läbi Tsirguliina Valmiera poole. Nüüd see osa sellest, mis läheb läbi Tartu, sellest esimene lõik Narva ja Tartu vahel on valmis ja täna läheb töösse," ütles Eleringi juhatuse liige Kalle Kilk.

"Kui me selle liini saame valmis, siis järgmisena läheb sama haru Läti poolne ots töösse kahe kuu jooksul ja siis me saame omakorda läbi Tsirguliina mineva haru tööst välja võtta ja hakata seda renoveerima. Hiljemalt 2025. aasta lõpuks peaks see olema valmis. Rauaprojektidest, mis tuleb teha, on veel pooleli sünkroniseerimiseks vajalikud sünkroonkompensaatorid. Neid tuleb kolm tükki, neist esimene peaks lähinädalatel minema töösse ja siis on väiksemaid asju - Estlinkide modifitseerimine ja reservjuhtimiskeskuse kaasajastamine," rääkis Kilk.