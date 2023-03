TTJA järelevalve: Luminori netipanga probleemide lahendamine võtab aega

TTJA algatas 2022. aasta oktoobris Luminor Bank AS-i suhtes järelevalvemenetluse tõrgete tõttu internetipanga teenuste töös, mis mõjutasid juba paar aastat klientidele pakutava põhimakseteenuse kvaliteeti.

Muu hulgas on TTJA kohtunud Luminori panga esindajatega, et arutada võimalikke lahendusi internetipanga teenuse kvaliteedi tagamiseks.

Luminor on ametile öelnud, et panga peamine tähelepanu on praegu suunatud täielikult IT-stabiilsuse tagamisele. Selleks tehakse täiendavaid investeeringuid, tugevdatakse vastavaid meeskondi ja juhtimist koos lisaressursside eraldamisega, ning tõhustatakse koostööd partneritega.

"Pank on ametile kinnitanud, et kliendid on nende jaoks esmatähtsad ja nad on pühendunud tarbijatele sujuvate teenuste pakkumisele. Kuigi sihiks võetud stabiilsuse tasemele jõudmiseks planeeritud tegevused on pikemaajalised, on eesmärgiks saavutada kliendi vaates mitmeid parendusi järgmiste kuude jooksul," seisab TTJA teates.

Seniks pakutakse tarbijatele internetipanga probleemide korral muid lahendusi või lisavõimalusi, näiteks võimalust teha kuni 300 euro suuruseid makseid telefoni teel või minna pangakontorisse kohale.

Edaspidi annab pank internetipanga töökindluse parandamise kohta TTJA-le regulaarseid ülevaateid.

"Krediidiasutus jätkab TTJA-ga dialoogi internetipangaga seonduvate väljakutsetega seotud lahenduste elluviimisel, mis tulenevad ühinemisjärgsetest komplitseeritud süsteemidest. Plaanis on Luminori ja TTJA jätkukohtumine teise kvartali alguses, et saada ettevõttelt tagasisidet ellu viidud parendustegevuste kohta ja vajadusel kokku leppida täiendavad tegevused," teatas TTJA.

Luminori panga kliendid on juba kaks aastat olnud hädas nii panka sisselogimise kui ka maksete tegemisega, siiani puudub ka välkmakse teenus. E-pank on tõrkunud alates sellest ajast, kui Nordea pangast sai omanikuvahetuse järel Luminor.