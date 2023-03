Voog: Reformierakonna ja Eesti 200 valijatest umbes pooled on juba valinud

Kantar Emori sel nädalal läbi viidud tehtud uuringus kogus enim toetust Reformierakond, millele järgnesid statistilise vea piires võrdse toetusega Keskerakond, EKRE ja Eesti 200. EKRE toetus tegi seejuures läbi suure kukkumise. Voog ütles "Aktuaalses kaameras", et EKRE toetust mõjutas nn Prigožini-skandaal.

Viimased päevad enne valimisi võivad erakondade toetused võrreldes uuringufirma reitingutega Voogi sõnul kindlasti muutuda.

"Enamus Keskerakonna ja EKRE valijaid alles plaanib valima minna. Sõltub hästi palju nende aktiivsusest, kas nad lähevad, kas nad jõuavad valima. Mis puudutab Reformierakonda ja Eesti 200, siis nende valijatest enam-vähem pooled on juba valimas käinud, pool on neil käes ehk neil on vähem pingutada kui Keskerakonnal ja EKRE-l, et püüda saada oma toetajad valimiskasti juurde," rääkis Voog.

Ta selgitas, et ka eelmiste valimiste eel on erakondade toetustes suuri hüppeid olnud, nii et EKRE järsk langus ei ole midagi uut.

"Eelmistel valimistel osad uuringufirmad, ka meie uuringud näitasid Reformierakonna kindlat võitu, aga ühe firma tulemus näitas Keskerakonna võitu, aga tegelikult suure vahega võitis Reformierakond. Ja ka meie enda uuring veebruari alguses näitas, et tõus tekkis viimastel nädalatel. Nii et seda dünaamikat võib viimasel nädalal olla, arvestades seda suurt infomahtu," rääkis Voog.