Saarts: uuringute erinevused on hea uudis EKRE ja Reformierakonna kontoreile

Riigikogu valimiste eel on oma küsitlused avaldanud neli uuringufirmat, mille puhul on suurim lahknevus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetuses, mis erinevate uuringufirmade küsitlustes varieerub 14 protsendist 25 protsendini ehk kaugelt enam, kui on eri küsitluste veapiirid.

Saarts tõdes "Ringvaates", et arvamusuuringute erinevad tulemused võivad valijates segadust tekitada.

"Nende uuringute hindamisel sotsioloogina ma ütleksin, et võib-olla tavavalijale see tundub tõesti hästi segadusttekitav, aga paljuski sõltub, mis perioodil täpselt need küsitlused on tehtud, mõned sündmused võivad tulemust mõjutada, kui palju küsitleti ehk valijahulk, kuidas küsitleti ehk kui palju oli internetis, kui palju näost-näkku ja kui palju telefoni teel valijaid, ka küsimuse sõnastus. Niisugused väikesed aspektid võivad hakata mängima," selgitas ta küsitluste erinevaid tulemusi.

Mitme uuringu erinev tulemus võib Saartsi hinnangul olla kasulik EKRE-le ja Reformierakonnale oma toetajate valima meelitamisel.

"Paradoksaalsel kombel, ma ütleksin, et see praegune virrvarr, kus mõned uuringud näitavad, et EKRE ja Reformierakond on võrdsed, mõned näitavad, et EKRE on hoopis ees jne, on mõnes mõttes isegi hea uudis EKRE ja Reformierakonna kampaaniameistritele ja kontoritele. Sest varem, kuu või mõned nädalad tagasi oli pigem niisugune jutt, et Reformierakond kindlasti võidab, EKRE saab umbes 20 protsenti ja asi on paigas, aga nüüd mõlema grupi valijad aktiveeruvad, et meie partei võib võita või vastupidi, hoopis kaotada," kommenteeris Saarts.

Tema sõnul on EKRE ja Reformierakonna valijad ka üldiselt truumad valimas käijad kui mõne teise partei toetajad.

Saartsi hinnangul on kõige usaldusväärsemad uuringud need, mis on tehtud kõige lähemal valimispäevale. Lisaks tuleks vaadata, millise metoodikaga on uuring läbi viidud.

"Ma üldiselt usaldaks veidi rohkem neid uuringuid, kus on ka näost-näkku intervjuusid, mitte ainult internetiküsitlus. Ja mida iga valija, kes uuringuid vaatab, peaks arvesse võtma, et praktiliselt kõigi nende uuringute puhul on +/- kaks protsenti veapiir. Kui keegi näeb kahe erakonna vahet, mis on ainult üks protsent või vähem, või ühe erakonna tõus või langus jääb selle veapiiri sisse, siis ma ei soovita seda nii tõsiselt võtta ja pigem tuleks vaadata laiemat trendi, kas on näha, et mõni erakond juba tükk aega on tõusnud või langenud viimastel kuudel," rääkis politoloog.