Kiirpassist on kujunenud ennekõike vaid tallinlastele kättesaadav teenus

Tartlannast gümnaasiumiõpilane avastas neli nädalat enne plaanitud reisi, et kuna lennuk teeb vahemaandumise väljaspool Euroopa Liitu, on tal lisaks ID-kaardile tarvis ka passi. Ta otsustas tellida kiirpassi, et dokument kindlasti enne väljasõitu kätte saada, kuid selgus, et kiirpasse väljastatakse üksnes Tallinna teenindusbüroodes, mis on avatud tööpäeviti kella 9-17.

Passisoovija uuris PPA-st, kas saaks ehk dokumendi Tartusse tellida, kuid seda kiirpassi puhul ei võimaldata. Politsei kodulehel seisab soovitus teeninduse külastamiseks võimalusel aeg broneerida, kuid seegi võimalus osutus tegelikkuses kasutuks, sest esimesed vabad ajad on pakkuda mai teise poolde.

Seega ei jäänud passi vajaval noorel, kes ei soovinud PPA külastamiseks koolist tervet päeva puududa, üle muud, kui võtta risk ja minna passile järele sama päeva hommikul, mil tema lend väljus.

PPA Tammsaare teenindus avas uksed kell 9 ja igaks juhuks veidi varem kohale läinud tütarlaps avastas, et temasuguseid on seal terve hulk. Lugu lõppes siiski hästi ja ta jõudis lennukile, kuid seda tänu asjaolule, et ta häda sunnil PPA järjekorras teistest ette trügis.

Järjekord PPA Tammsaare teeninduse ees 22. veebruari hommikul enne avamist. Autor/allikas: erakogu

PPA identiteedi ja staatuste büroo vanemkomissar Marit Abram ütles ERR-ile, et kiirpasse väljastatakse tõepoolest ainult Tallinnas ja seda põhjusel, et nii on võimalik tagada kiirpasside tootmine ja teeninduspunkti viimine võimalikult lühikese aja jooksul.

"Kuna kiirpasside osakaal kõikidest passitaotlustest on äärmiselt väike, oleks nende toimetamine Tallinnast kaugematesse teenindustesse kulukas ja ebaotstarbekas. Kuigi Tallinn on tõesti paljude Eesti inimeste kodudest kaugel ning nõuab kaugemalt tulijatelt pealinna sõitmist, tagab see võimaluse kõigil vajalik dokument kahe päevaga kätte saada," lausus ta.

Abram soovitas kõigil isikut tõendavad dokumendid aegsasti taotleda ning märkis, et PPA saadab ebamugavuste vältimiseks inimestele 60 ja 30 päeva enne dokumendi aegumist selle kohta e-teavituse.

"Mõistetavalt ei ole dokumendi varakult taotlemine alati võimalik ning erandlike olukordade tõttu ongi loodud võimalus passi kiirkorras taotlemiseks," lisas ta.

Küsimusele, miks pakub broneerimissüsteem vabu aegu PPA teenindusest dokumendi kättesaamiseks alles maikuusse, vastas vanemkomissar, et aja broneerimine on võimalus, mitte kohustus.

"Broneeringute hulk on reguleeritud vastavalt, et teenindatud saaksid ka elavas järjekorras kliendid. Kui inimene asub dokumente taotlema aegsasti vastavat teavitust saades, leiab ta endale broneerimiseks üldjuhul sobiva aja. Täna on võimalik dokumendi kätte saamiseks broneerida aegu näiteks PPA Tammsaare teenindusse alates märtsi lõpust," lausus Abram.

Politsei esindaja märkis, et kui taotlejal on kiirdokumendi kättesaamisega kiire ja sobivat aega pole võimalik broneerida, saab selle kätte ka elavas järjekorras ning tema kinnitusel on dokumendi väljastamine teeninduses prioriteetne teenus.

Küsimusele, kas kirjeldatud olukord ei sea Eesti eri paigus elavaid inimesi ebavõrdsesse olukorda, jättis PPA esindaja vastamata.