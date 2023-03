Isamaa ootab nimetamiskomitee liikmekandidaadi nõusolekut

Isamaa ootab potentsiaalselt riigi osalusega äriühingute nõukogude nimetamiskomitee uuelt liikmekandidaadilt nõusolekut. Erakonna esimees Helir-Valdor Seeder kui ka kandidaadi nimetamisega tegelev justiitsminister Lea Danilson-Järg on varem ERR-ile kinnitanud, et kandidaat on leitud.