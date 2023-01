Vaidlus koalitsioonis seiskas riigifirmade nimetamiskomitee töö

Kolm aastat tagasi kinnitas Jüri Ratase teine valitsus nimetamiskomitee ametisse 9. jaanuaril, tööd alustas komisjon 27. jaanuaril. Praegu veel viimast päeva ametis oleva komitee liikmeks on tööandjate keskliidu ettepanekul Toomas Tamsar, toonase majandus- ja taristuministri Taavi Aasa ettepanekul Kaido Padar, rahandusminister Martin Helme ettepanekul parteikaaslane Argo Luude ning justiitsminister Raivo Aegi ettepanekul parteikaaslane Reet Roos.

Praegu valitsus veel uue nimetamiskomitee koosseisu nimetamiseni jõudnud ei ole. Probleem on nimelt Isamaa välja pakutud kandidaadis, ütles rahandusminister Annely Akkermann.

"Peaminister tegi mulle ülesandeks viia valitsusse riigifirmade nõukogude nimetamiskomitee liikmete kandidaadid, kuid justiitsminister Lea Danilson-Järg esitas nime, kes ei vasta riigivaraseaduse nõuetele," ütles Akkermann.

Paar kuud tagasi tegi Danilson-Järg ettepaneku Jüri Raatmale hakata nimetamiskomitee liikmeks. Raatma on varem kuulunud Isamaasse, töötanud majandusminister Juhan Partsi ja hiljem rahandusminister Sven Sesteri nõunikuna, kuulunud ka mitme riigifirma nõukogusse. Praegu on Raatma Isamaa liikmest suurettevõtja Margus Linnamäe osalusega rahvusvahelise superkondensaatorite tootja Skeleton Technologies palgal.

Raatma ütleb, et tal on jätkuvalt huvi nimetamiskomitee töös osaleda, kuid asja venimise kohta midagi öelda ei oska. "Ma tunnen neid riigi äriühinguid varasema töö tõttu üsna põhjalikult," rääkis Raidmaa.

Riigivaraseadus näeb ette, et nimetamiskomitee liige peaks olema muu hulgas tunnustatud ettevõtlus- ja juhtimisekspert, kellel on pikaajaline ja rahvusvaheline juhtimiskogemus ning laitmatu eri- ja ärialane maine. Akkermanni sõnul Isamaa pakutud kandidaadil suure ettevõtte juhtimise kogemust ei ole.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder rääkis, et tõepoolest teemat on koalitsioonisiseselt arutatud, kuid arutelud seni tulemuseni viinud ei ole.

"Eks tuleb vaadata, kuidas kehtivat seadust ja nõudeid oleks õige või mõistlik tõlgendada. Nõue päris ei ole rahvusvaheline suurettevõte. Peab olema juhtimiskogemus küll ja rahvusvaheline, aga ei ole öeldud, et peab olema rahvusvahelise ettevõtte juhtimiskogemus," ütles Seeder.

"See on mõtlemise ja arutlemise koht. Minu isiklik arvamus on, et tuleb lähtuda konkreetsest inimesest. Kellel missugused võimed, isikuomadused, teadmised on. Ja loomulikult paigutada seaduse raamidesse," rääkis Seeder.

Kui Jüri Raatma ikkagi seaduse alusel nimetamiskomiteesse kuuluda ei saa, siis on Isamaa valmis ka alternatiivse kandidaadi välja käima, rääkis Seeder. "Olgu ta kasvõi näiteks vähem võimekam ja vähemsobivam, aga lähtuda tuleb lõpuks ikkagi seadusest."

Seda enam, et Seedri sõnul on kõik kolm koalitsiooni osapoolt huvitatud, et enne valimisi saaks nimetamiskomitee uus koosseis paika.

"Õnneks ei ole nii, et komitee tõttu jääb midagi seisma, et oleksid tohutud protsessid pooleli ja järjekord ukse taga, mis puudutab äriühingute nõukogude nimetamist. Küllap suudame siin veel järgi jäänud pooleteise kuu jooksul inimesed ametisse nimetada," rääkis Seeder.

Akkermanni sõnul toppab protsess Isamaa taga ja niipea, kui Isamaa nimetab nimetamiskomiteesse sobiva kandidaadi, valitsus uue koosseisu ka kinnitab. Seniks, kuni uut nimetamiskomiteed paika pandud ei ole, täidavad ametikohajärgsed kantslerid nimetamiskomitee ülesandeid.

Ka nimetamiskomiteed veel viimast päeva juhtiv Kaido Padar ütles, et pausi tõttu midagi katki ei lähe, sest nimetamiskomitee on kõvasti tööd ette teinud.

"Kiireid asju ei ole. Alles selle nädala alguses Operaili nõukogu esimees astus tagasi. Tegime asju natukene ümber. Väga kriitilist midagi laua peal ei ole. Eesti riigi äriühingud on endiselt hästi kaitstud," rääkis Padar ja lisas, et nimetamiskomitee töötab hästi ning põhjust selle reformimiseks ei ole.

"Kokku esitasime 85 ettepanekut ainuaktsionärile. Mõnes ettepanekus oli mitu liiget, mõnes olid tagasikutsumised. Tegime kokku 70 koosolekut," ütles Padar. "Vaatasime, et mehi, naisi oleks. Vaatasime, et keskmine staaž väga vanaks ei läheks."

"Jälgisime ette antud reegleid, mida me esimesel koosolekul kokku leppisime, näiteks, et me ei võta poliitikuid sisse, ei võta erakondade rahastajaid sisse ja kõiki muid asju. Oleme ettepanekutega siis päri, kui kõik kuus komisjoni liiget on poolt," rääkis Padar.

"Meie poliitikasse ei sekkunud, meie tegime ettepanekuid. Klassikaliselt tavaliselt need ettepanekud ka heaks kiideti. Tagasilükkamisi ei olnud, nii et selles suhtes ma arvan, et võib positiivse poole peale kõik selle kolm aastat kirjutada."

Valitsuse poolt moodustatud nimetamiskomitee ülesandeks on teha äriühingu üldkoosolekule ehk vastavat äriühingut valitsevale ministrile ettepanekuid nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks, samuti nõukogu liikmete arvu ja neile makstava tasu kohta.

Riigi osalusega äriühingute nõukogudes on kokku ligikaudu 120 nõukogu liiget.