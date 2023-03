Seeder nelja mandaadi kaotamisest: olime selleks moraalselt valmis

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles Vikerraadio "Valimisstuudios", et valimistulemus oli Isamaa jaoks ootuspärane. Kui eelmises riigikogus oli Isamaal 12 kohta, siis nüüd on kaheksa.

"Tulemus oli meile prognoositav, sellepärast, et Norstati viimane uuring näitas ka meile kaheksat kohta. Selles mõttes me olime moraalselt selleks valmis," ütles Seeder.

Seeder prognoosis, et kui mandaatide arv palju ei muutu, võivad koalitsiooni moodustada Reformierakond ja Keskerakond, kellel oleks kahepeale riigikogus 54 kohta.

"Pigem see võiks olla Reformierakonna esimene eelistus. Neil on olnud koostöö kogemus. Kahe osapoolega on tunduvalt lihtsam koalitsioon kui kolme osapoolega. Mõlemad erakonnad on väga pragmaatilised, Keskerakond on väga tugeval positsioonil ka Tallinnas, mis on lisaväärtus kindlasti Reformierakonnale ja mis annab neile võimaluse teatud kokkulepeteks, et ka Reformierakond saab teatud väljundi ja tugevama positsiooni Tallinnas," rääkis Seeder.

Rääkides võimalikust Isamaa kutsumisest koalitsiooni, ütles Seeder, et selleks peavad olema õiged tingimused.

"Me kindlasti ei lähe koalitsiooni ükskõik millistel tingimustel, et lihtsalt koalitsioonis olla ja sada teatud ametipostid ja sellega piirduda. Meie jaoks on alati olnud poliitika sisu olulisem," sõnas Seeder.

Seeder nimetas Isamaale olulise teemana eestikeelsele haridusele ülemineku jätkamist, mis tema sõnul Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonis saab olema keeruline.