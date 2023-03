Kagu-Eestist sai riigikogusse 12 saadikut

Kuigi Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) kogus Kagu-Eestis kõige rohkem hääli, pääseb sealt riigikokku vaid kaks saadikut, samas kui teise tulemuse teinud Reformierakonnast on riigikokku tõenäoliselt minemas kuus rahvaesindajat.

Kuigi Põlva-Valga-Võrumaa valimisringkonnast on riigikokku ettenähtud kaheksa saadiku kohta on siit piirkonnast järgmiseks neljaks aastaks pealinna minemas tõenäoliset 12 saadikut. Neli täiendavat kohta tulevad Reformierakonna üldnimekirja asetusest.

Arvestades Kagu-Eesti väljakutseid, peetakse saadikute rohkust suurepäraseks tulemuseks.

"Mida need saadikud, kes nüüd riigikokku said, ka ise mitmel puhul toonitasid, oli see, et nad tahavad regionaalpoliitikat, regionaalteemasid rohkem lauale viia, et elu meil siin Kagu-Eestis kuidagi paremaks hakkaks minema," rääkis ajakirjanik Arved Breidaks ERR-ile.

Kagu-Eestis tõid need valimised suurima muutuse Võru linnale, kust pääsesid riigikokku nii linnapea Anti Allas kui ka linnavolikogu esimees Anti Haugas. Mõlemad mehed plaanivad ka riigikokku minna.

"Ma kindlasti kavatsen seda kasutada, ma usun, et sel korral on üpriski harukordne võimalus, kus palju kagueestlasi saavad Kagu-Eestit mõjutama hakata," ütles Võru linnavolikogu esimees Anti Haugas (Reformierakond). Küsimusele, mis saab tema positsioonist Võru linna volikogu esimehena, vastas Haugas, et on valmis sel kohal jätkama

Piirkonnas 1968 häälega viienda häältesaagi teinud Võru linnapea Anti Allase (SDE) asemel on aga nüüd vaja uut linnapead.

"Nagu lubasin nii ka teen, lähen. Nüüd tuleb see võimalus ära kasutada, kui nii palju Kagu-Eesti eest muretsevaid inimesi on korraga parlamenti saanud, siis see on suur-suur asi," ütles Allas.

Järgmise Võru linnapea lubas Allas otsida - nagu on varasemalt lubanud - "sotside ja sõprade seast".

Küsimusele, mis on ikkagi Reformierakonna edu pant, mille puhul arvati, et Nursipalu harjutusala laiendamine võib erakonnale saada Kagu-Eestis saatuslikuks, vastas Breidaks, et tugev nimekiri: "Reformierakonnal oli kindlasti üsna tugev nimekiri ja nende seast hakkas muidugi Liina Kersna silma, ta ei ole unustanud siinseid valijaid ka valimiste vahelisel ajal, ta on ikka käinud ja ju see oli nüüd siis palk talle see eest, see 4000 häält."

Vahe Reformierakonna ja EKRE häälte vahel oli neil valimistel natuke üle 1000 hääle ja kuigi EKRE sai faktiliselt rohkem hääli, läheb riigikokku Reformierakonnast jällegi rohkem kandidaate.