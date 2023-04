Võru uueks linnapeaks sai Kalvi Kõva

Võru linnvolikogu valis Kalvi Kõva linnapeaks 13 poolthääle ja kuue vastuhäälega. ERR-i Võru korrespondent Mirjam Mõttus tegi Kõvaga lühiintervjuu.

Milline saab olema Kalvi Kõva Võru linn?

Kalvi Kõva Võru linn saab olema kindlasti mõnevõrra teistsugusem kui Anti Allase Võru linn. Aga need põhimõtted, mida Anti Allas linna juhtimisel tõeks pidas, on aegu tagasi pärit minult. Ehk see, et linnarahvas peab alati olema kaasatud ja kui linnavalitsus läheb kohvi jooma, kutsutakse ka need linnarahva hulgast, kes linnavalitsuses oma järjekorda ootavad, kohvi jooma. Ehk see on meie linn ja me teeme kõik oma otsused meist kõigist, linnarahvast sõltuvalt.

Võru linnal on samuti eelarveprobleemid, laenukoormus on väga suur. Osad mured on kostunud ka väljapoole. Kuidas plaanite selle asja joonde saada?

Linn on algatanud viimasel ajal väga palju suuri investeeringuid, kaasates sinna nii riigi kui ka fondide rahasid. Loomulikult, kui need asjad saavad valmis, siis tuleb võib-olla suuremate investeeringutega mõneks hetkeks väike paus. Kuid samas peame teadma seda, et avanemas on uued Euroopa Liidu finantsmeetmed ja siis kindlasti tuleb pingutada ka selle nimel, et nende finantsmeetmete avanemiseks oleks meil piisavalt projekte, et meie linnaruumi muuta veelgi paremaks ja ilusamaks.

Milline on teie hoiak Nursipalu harjutusvälja laiendamise küsimuses, mis kahtlemata on selle piirkonna üks valusamaid küsimusi praegu?

Ma pean ennast inimeseks, kes läbi aegade on Nursipalu teemadel sõna võtnud, juba selle esimesel laiendamisel. See kindlasti muudab väga oluliselt, ka juba praegu on muutnud meie elukvaliteeti siin piirkonnas. Ja kui riik väga soovib seda laiendada – kuigi minul on kahtlus, miks seda peaks tegema –, siis tuleb kindlasti mõelda kõikvõimalike nende meetmete vähendamisele, mida Nursipalu laiendamine endaga kaasa toob. Hinges ma ei ole Nursipalu laiendamise poolt ehk minu arvates on Eestis militaartaristut juba piisavalt palju, et meie sotsiaalne närv selle välja kannataks.