Ametlikud andmed: Venemaa eelarve puudujääk jõudis 34 miljardi dollarini

Venemaa rahandusministeerium teatas esmaspäeval, et eelarve puudujääk jõudis veebruaris 2,58 triljoni rublani (34 miljardit dollarit). Jaanuaris oli puudujääk 25 miljardit dollarit.

Venemaa eelarve puudujääk kasvas aasta esimese kahe kuu jooksul järsult. Rahandusministeerium teatas, et puudujääk ulatus 34 miljardi dollarini. Venemaa vähendas veebruaris siiski ka kulutusi.

Moskva-vastased sanktsioonid räsivad Venemaa majandust. Rahandusministeeriumi teatel langesid energiaallikate müügiga mitteseotud tulud üheksa protsenti. Jaanuaris oli see langus lausa 28 protsenti. Bloomberg eeldab, et sel aastal on eelarve puudujääk kolm kuni neli protsenti SKP-st.

Jaanuaris ja veebruaris vähenesid ka Venemaa nafta- ja gaasitulud. Aastatagusega võrreldes langes tulu 46 protsenti, teatas ajaleht The Wall Street Journal.

Euroopa Liidu (EL), USA ning teiste G7 maade ja Austraalia ühise otsuse alusel hakkasid alates 5. veebruarist kehtima täiendavad piirangud Vene naftatoodetele. Lääneriigid kehtestasid eelmisel aastal Venemaa naftale hinnalaeks 60 dollarit barreli kohta. Nende meetmete tõttu müüb Venemaa oma toornaftat suure allahindlusega.

Venemaa rahandusministeerium teatas, et veebruaris jäi Vene Urals nafta barreli hind alla 50 dollari barreli kohta. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli veebruaris umbes 80 dollarit.