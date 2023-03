Reformierakond teeb ettepaneku koalitsioonikõnelusteks Eesti 200-le ja SDE-le

Reformierakond otsustas teisipäevasel juhatuse koosolekul, et teeb ettepaneku koalitsioonikõneluste alustamiseks Eesti 200-le ja Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.

Kallas ütles teisipäeval toimunud pressikonverentsil, et ühisosa nende erakondadega oli kõige suurem. Ühisosa puudutas tema sõnul julgeolekut, rohepoliitikat ja toimetulekut.

"Minu ettepanek on homme alustada koalitsioonikõnelusi nii, et ka rahandusministeeriumi ametnikud teeksid ülevaate rahalistest võimalustest," lausus Kallas.

Kallas rääkis, et teised erakonnad mõistsid ka Reformierakonna soovi jaotada ministrikohad valitsuses proportsionaalselt.

Teemade sisust rääkides, ütles Kallas, et Reformierakonna jaoks on tähtis maksuküüru kaotamine, sest see sai valimistel ka mandaadi.

Esmaspäeval arutas Reformierakonna juhatus nelja võimalikku koalitsioonikombinatsiooni, kuid otsust, kellele ettepanek kõnelusteks teha, veel ei tehtud.

Reformierakonna võimalikud koalitsioonikombinatsioonid olid: Reformierakond ja Keskerakond; praegune koalitsioon ehk Reformierakond, sotsid ja Isamaa; Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid; Reformierakond, Eesti 200 ja Isamaa.