Sajad tuhanded inimesed streikisid Prantsusmaal pensionireformi vastu

Enim ärritab pensionireformi vastu protestijaid plaan tõsta pensioniiga praeguselt 62 eluaastalt 64 eluaastale. Streigi tõttu on kaoses Prantsusmaa rongiliiklus, aga kuna streigib suur osa asutustest, siis pole rongiga õigupoolest ka kuhugi sõita. Näiteks polnud lastel põhjust kooli minna, sest kõik õpetajad streigivad. Oma autoga ei pääse ka kuigi kaugele, sest kuna streigiga on ühinenud ka kütusevedajad, saab kütus ka tanklates otsa.

Paljud ametiühingud, näiteks raudteelaste oma, on üles kutsunud juba pidevale streigile. Ametiühingujuhtide kinnitusel jäävad streigid vähemalt korduma seni, kuni valitsus reformieelnõu tagasi võtab.

"See oli viimane piisk. Me oleme mida iganes pidanud välja kannatama, oli Covid, läinud aastast peale on rekordinflatsioon ja see jätkub ka tänavu ning nüüd tuleb president Macron oma pensionireformiga. Mida ta tahab? Häda ta tahab! No see ei ole võimalik, ta on reaalsusega igasuguse sideme kaotanud," rääkis ametiühingutegelane Frederik Conseil.

"Rahval on kõrini. Rahvas on ära kurnatud. Inimesed näevad, et väga paljud kolleegid ei ela isegi praeguse pensionieani, mis mõttes see siis veel 64 eluaasta peale tõstetakse. No ja siis on see 64, aga järgmistel aastatel ja meie lastel tõstetakse see juba 66 eluaastani. Minu arvates pole valitsus kõike korralikult läbi mõelnud," sõnas Lidli vahetusevanem Jessica Trocme.

Peale pensionireformi teeb prantslastele muret ka ulatuslik põud, mis ei lase külvitöödega vajalikus tempos edasi minna ning ähvardab paljud talunikud pankrotti ajada.

Põua tõttu tuleb külvatud seemneid pidevalt kasta. Riigi joogiveereservide kiire vähenemise tõttu aga võidakse vett normeerima hakata.

"Me oleme siin 30 aastat pingutanud ja mõndagi edendanud, aga nüüd nõutakse meilt võimatut. Et me lõpetaks oma taimede kastmise. Taimekasvatusest ilma kastmiseta ei tule lihtsalt midagi välja," ütles sibulakasvataja Philippe Boisson.

Ka ei jõua talunikud alati piisavalt kasta. Näiteks Haute-Garonne'is kuivas vasttärganud nisu ära ja talunikke ähvardab pankrot. Põud ei tõota head ka toiduainete hinnatõusu ning üldise inflatsiooni vaates.