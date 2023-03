Prantsusmaa senat kiitis vastuolulise pensionireformi heaks

Prantsusmaa parlamendi ülemkoda kiitis heaks president Emmanuel Macroni algatatud vastuolulise pensionireformi. Laialdasi proteste ja streike põhjustanud seaduse jõustumiseks on siiski vaja veel astuda mõned seadusandlikud sammud.

Senat kiitis häältega 195 poolt ja 112 vastu heaks pensionireformi, mille keskne element on pensioniea tõstmine 62 eluaastalt 64-ni ja rohkemate tööaastate nõudmine täispensioni saamiseks.

"Täna õhtul astuti tähtis samm pensionireformi teksti laiapõhjalise toetamisega," teatas peaminister Elisabeth Borne. Ta lisas, et usub, et valitsusel on ka alamkojas enamus sellele heakskiidu saamiseks.

Senati heakskiidu järel peab eelnõu läbi vaatama ja heaks kiitma ka ülem- ja alamkoja ühine komitee, misjärel see läheb hääletusele parlamendi alamkotta, rahvusassambleesse. Kui komitee sellele kolmapäeval oma heakskiidu annab, läheks see eeldatavasti juba neljapäeval mõlemasse kotta lõpphääletusele.

Kui Macroni valitsus, mis viimastel valimistel kaotas rahvusassamblees enamuse, ei saavuta seadusele vajalikku toetust, võib peaminister Borne kasutada ka seni harva rakendatud ja äärmiselt vastuolulist põhiseaduslikku võimalust, mida tuntakse artikkel 49/3 nime all, et suruda seadus läbi ilma hääletuseta alamkojas.

Pensionireform on põhjustanud üle kogu riigi laialdasi proteste, streike ja meeleavaldusi.

Ametiühingud on kutsunud üles mitmes majandussektoris nagu raudteel ja lennunduses, energiatootmises, gaasiterminalides ja prügimajanduses alustama määramata tähtajaga streike.

Telekanali BFMTV laupäeval avaldatud arvamusküsitluse kohaselt toetas 63 protsenti vastanuis reformivastaseid proteste ja 54 pooldasid ka streike ja blokaade mõnes sektoris. Siiski leidis 78 protsenti vastanutest, et president Macron suudab lõpuks reformi teoks teha.