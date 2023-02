Prantsusmaa inflatsioon kiirenes veebruaris 7,2 protsendini

Prantsusmaa tarbijahinnad tõusid veebruaris aastases võrdluses 7,2 protsenti ning investorid eeldavad, et Euroopa Keskpanga (ECB) nõukogu tõstab märtsis intressimäärasid 50 baaspunkti võrra

Analüütikud eeldasid, et Prantsusmaal jääb hinnatõus veebruaris seitsme protsendi tasemele. Hispaania inflatsioon kiirenes veebruaris 6,1 protsendini, mis ületas samuti analüütikute ootusi, vahendas Bloomberg.

Prantsusmaa on euroala suuruselt teine majandus, Hispaania on suuruselt neljas majandus. Investorid eeldavad nüüd, et ECB tõstab märtsis intressimäärasid 50 baaspunkti võrra. ECB tõstis ka veebruari alguses intressimäärasid 50 baaspunkti võrra, viies pankade hoiustelt makstava intressimäära kahelt protsendilt 2,5 protsendile.

Analüütikud eeldavad, et keskpank jätkab 2023. aasta jooksul rahapoliitika karmistamist. "Keskpank võib mõnda aega hoida laenukulusid kõrgel tasemel," ütles teisipäeval ECB peaökonomist Philip Lane.

Prantsusmaa valitsus muretseb inflatsiooni pärast ja riik püüab hinnatõusu toetusmeetmetega leevendada. Nüüd lähevad kallimaks aga ka kaubad ja teenused ning Prantsuse tarbijad kärbivad oma kulutusi. Veebruaris puhkesid Prantsusmaal ka suured pensionireformi vastased meeleavaldused.

Euroala inflatsiooni andmed avaldatakse neljapäeval.