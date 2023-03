Akkermann: riigieelarve kärbe võib ulatuda miljardi euroni

"Tõepoolest - miljardi jagu tuleb tasakaalu suunas liikumiseks püsikulusid vähenda," ütles Akkermann Vikerraadio saates "Uudis +" uue riigieelarve kokkupanekust rääkides.

"Võib-olla kõige halvem on see, et eelmise aasta neljanda kvartali majanduslangus oli esialgsetel andmetel neli protsenti. See näitab, et väga palju eelarve tegemisel ei saa loota majanduskasvu peale," lisas ta.

"Lihtne järgmise aasta eelarve ja nelja aasta eelarvestrateegia kokkupanemine ei ole. Eeloleva poole aasta jooksul tuleb palju raskeid otsuseid teha," tõdes minister.

Akkermanni sõnul oodatakse 6. aprillil avaldatavat rahandusministeeriumi kevadist majandusprognoosi, mis koos suvise majandusprognoosiga saavad uue riigieelarve ning nelja-aastase riigieelarves strateegi (RES) koostamise aluseks.

Riigieelarve defitsiit oli 1,2 protsenti

Rääkides Eesti riigieelarve olukorrast, ütles Akkermann, et kui eelmise aasta alguses oli miinuseks planeeritud 2,7 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), siis aasta lõpuks kujunes defitsiit siiski märksa väiksemaks 1,2 protsenti SKP-st.

Positiivsena tõi ta esile ka selle, et inflatsiooni selgroog on murtud – veebruaris oli hinnatõus jaanuariga võrreldes alla ühe protsendi, energiakulud on sel aastal jõudsalt vähenenud ning ettevõtete kasumid olid eelmise aasta lõpus läbi aegade kõrgemad, mis annab lootust, et nad elavad rasked ajad üle ja suudavad uut kasvu alustada.

Akkermann jäi maksude ja kärbete osas kidakeelseks

Akkermann ei soovinud väga põhjalikult vastata küsimusele, mis kärped või maksumuudatused võiksid aidata eelarvetasakaalu saavutada, viidates alles algavatele koalitsioonikõnelustele.

Ühe võimaliku kärpekohtana tõi ta siiski esile tasuta ühistranspordile eraldatava 50 miljonit eurot, mida võiks kasutada teede korrashoiu rahastamiseks, kuna teedel praegu RES-is ette nähtud raha on allpool kestlikkuse määra.

Maksutõusudest rääkides nimetas Akkermann maamaksude suurenemist alates järgmisest aastast, mis toob – küll 10 protsendi kaupa aastas – leevendust kohalike omavalitsuste eelarvetesse.

"Tean ka, et selle aasta suvest hakkavad laekuma esimesed tuulikutasud, mis on küll üsna väikesed, aga kui pikemat perspektiivi vaadata ja neid tuulikuparke rohkem üles pannakse ja ka merele tuulikuparke ehitatakse, siis lähevad tulud ikkagi sadadesse miljonitesse aastas, kui Eesti tuulepotsentsiaal õnnestub kasutusele võtta," rääkis rahandusminister.

Akkermanni sõnul plaanib rahandusministeeriumi haldusalas olev maksuamet koguda sel aastal üle 13 miljardi euro makse. Lisaks toovad riigi tugiteenuste keskus ja mõned teised asutused Eestile pisut üle miljardi euro Euroopa Liidu toetusi.

Akkermann tunnistas ka, et riigikaitsele kolme protsendi eraldamine SKP-st saab riigieelarves ja RES-is olema "tõepoolest väga keeruline ülesanne".

"Aga me kõik saame aru, et riik vajab kaitset, see on kokku lepitud kabinetis ja aasta alguses ka riigikogus tutvustatud," lisas ta.

Eesti 2023. aasta riigieelarve tulude kogumaht on 15,6 miljardit ja kulude kogumaht 16,8 miljardit eurot. 2023. aasta maksukoormuseks kujuneb detsembris riigikogus vastu võetud eelarve kohaselt 33,3 protsenti SKP-st ja eelarve struktuurne puudujääk püsib 2,6 protsendi juures.