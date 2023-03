Kaitsevägi ja kaitseliit saavad uued kergekuulipildujad

Kaitsevägi ja kaitseliit saavad aasta lõpuks uued kergekuulipildujad. Iisraelis toodetud kergekuulipilduja Negev on Eestis tuntud juba Iisraeli relvaostust 1993. aastal. Nüüd hangitav mudel on suurema kaliibriga ja kergem kui praegu kasutusel olevad Rootsi ja Saksa kuulipildujad.

Israel Weapon Industries esitles neljapäeval kaitseväele ja kaitseliidule hangitavat kergekuulipildujat Negev NG-7. Tegemist on lindistlaetava relvaga NATO standardkaliibris 7,62. Sama kuulipilduja varasem, väiksema kaliibriga mudel on kasutusel kaitseväes Scoutspataljonil.

See oli osa Eesti esimesest suurest relvahankest, mis sõlmiti Iisraeli riigifirmaga TAAS Industries 1993. aastal.

"Alustasime 1994. aastal, kui tarnisime esimesed Negev-kuulipildujad kaliibriga 5,56 mm Eesti kaitseministeeriumile koos Galil-automaatidega. Pärast täiustasime juba Eestis kasutusel olevaid 5,56 mm Negev-kuulipildujaid ja Galil-automaate. Ja nüüd me osalesime riigihankes, mis kuulutati välja umbes aasta tagasi," rääkis SK Group turundus- ja müügijuht Ronen Hamudot.

Endised kaitseväelased pidasid vana Negev-kuulipildujat kapriisseks. Põhjusena toodi relva ehitust, mis võimaldas lasta nii lindist kui ka salvest. Salve kasutamisel kippus prits tõrkuma. Praegune, 7,62-kaliibriga kuulipilduja võimaldab lasta ainult lindist. Kasutada võib ka lindikotti, kuhu mahub 60 padrunit, muutes relva kaasaskandmisel mugavaks.

"Negeviga, mis meile paar aastakümmet tagasi tuli, oli see mure, et need olid esimesed, mida hakati IWI poolt tootma. Ja nendega kaasnesid teatavad probleemid, mis on iga seadme tootmise algusega. Tootjatehas ei ole uude relva näinud ette samade probleemide teket, kuna see relv toidetakse ainult lindiga," ütles kaitseväe vanemrelvatehnik veebel Mario Nõlvak.

Negev NG-7 vahetab välja praegu relvastuses olevad Rootsi ja Saksa päritolu kuulipildujad, mille elukaar hakkab läbi saama ja mida enam ei toodeta. Uued kergekuulipildujad jõuavad kohale käesoleva aasta lõpus. Kaitsevägi ja kaitseliit saavad uued käsirelvad. Eelmisel aastal tarniti ligikaudu 1500 automaati 16 miljoni euro eest, hankes on uued snaiperpüssid, mille proovilaskmised toimusid sel nädalal.