Holland piirab kõrgtehnoloogia eksporti Hiinasse

USA ja Holland jõudsid juba jaanuari lõpus kokkuleppele, et piiravad Hiinasse kaasaegse kiibitehnoloogia eksporti. Tehingu raames piiravad mõlemad riigid kaasaegsete kiipide tootmiseks mõeldud masinate eksporti. USA tahab nii piirata Hiina tehnoloogiasektori arengut.

"Arvestades tehnoloogilist arengut ja geopoliitilist olukorda, jõudis valitsus järeldusele, et rahvusvahelise julgeoleku jaoks on vaja laiendada olemasolevat ekspordikontrolli kiipide tootmisseadmete osas," teatas Hollandi väliskaubandusminister Liesje Schreinemacher.

Schreinemacher rõhutas, et piirangud hõlmavad ainult väga kaasaegseid süsteeme, mis suudavad valmistada kõige võimsamaid kiipe. Selliste masinate üks peamisi tootjaid on Hollandi tehnoloogiafirma ASML.

ASML teatas, et firma ei eelda, et Hollandi valitsuse samm mõjutab ettevõtte 2023. aasta finantsilisi tulemusi. Hiina on siiski üks ASML-i tähtsamaid kliente, vahendas Financial Times.

USA kehtestas juba eelmise aasta sügisel ekspordipiirangud, mis ei luba Hiina ettevõtetel lisaks ameerika oskustöölistele kasutada riigi intellektuaalomandit, kiibitootmiseks vajalikke masinaid ja teenuseid ega komponente. Sanktsioonide alla ei kuulu vanema põlvkonna tehnoloogiatele põhinev ettevõtlus.

USA suurendab riigi toetusi strateegilistele tööstussektoritele. Washington tahab tugevdada tarneahelate sõltumatust ja luua juurde uusi töökohti. Pooljuhtide sektor saab riigilt 53 miljardit dollarit.