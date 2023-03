Koalitsioon ja opositsioon on sisepõlemismootorite keelu suhtes eri meelt

Mitu Euroopa riiki on hakanud taganema otsusest, mille järgi keelataks aastast 2035 sisepõlemismootoriga uute autode müük, ning sooviksid saada erisusi. Eestis uue võimuliidu erakonnad on endiselt keelu poolt senisel kujul, opositsioonierakonnad peavad seda aga ebareaalseks.

Mitmed liikmesriigid nagu Bulgaaria, Poola, Tšehhi, Itaalia ja eelkõige Saksamaa on andnud mõista, et praegusel kujul määrust heaks ei kiida.

"Euroopa Liidu liikmesriikide esindus ehk Euroopa Liidu Nõukogu pidi andma oma viimase heakskiidu sellele sel nädalal. Saksamaa endiselt toetab seda 2035. aasta eesmärki, et siis ei müüdaks enam uusi autosid Euroopa Liidus, mis eritavad CO2 heidet. Aga lahendust otsitakse spetsiifilisele probleemile, mis puudutab sünteetilisi kütuseid," rääkis Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela. Ta tunnistas, et Saksamaa tahab saada "väikest erisust".

Süsinikheitega uute autode müügi keelustamise osas on Eestis kõik otsustuse etapid läbitud. Keskkonnaminister Madis Kallase (SDE) sõnul kirjutab Eesti sellele määrusele alla.

"Eesti positsioon ei ole muutunud. Meie arvates on see õige tee ja kui siin on räägitud, et mingid asjad lähevad väga palju kehvemaks, siis vaatame ikkagi nii, et me räägime 13 aasta pärast tulevast olukorrast, räägime sellest, et sel hetkel enam ei või uusi autosid turule tuua. Aga vanad autod, mis meil on olemas, võivad edasi sõita. Tegelikult mingit suurt hirmu meie küll ei näe," ütles Kallas.

Sellel seisukohal on nii Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond kui ka Eesti 200, mis kolmekesi uut koalitsiooni moodustavad.

Kallast toetas ka Eesti 200 rohemajanduse kõneisik Margot Roose: "Eestil on väga palju muid kohti, kus võib-olla kunagi on vaja erisusi nõuda. Sisepõlemismootorite teema kindlasti ei ole üks neist. Meil ei ole oma autotööstust, mida ilmselt on vaja kaitsta ja ka autode osakaal on Eestis väga kiiresti tõusnud viimastel aastatel. Uued liikuvuslahendused tulevad, autojagamine ja kõik sellised asjad."

Sisepõlemismootoriga uute autode müügi keelustamine 2035. aastaks ei ole Eestis realistlik, leiavad aga nii EKRE, Isamaa kui ka Keskerakond, kes kuuluvad uues riigikogus opositsiooni.

"Me oleme selgelt sisepõlemismootoriga autode keelustamise vastu ja see pilt peab olema laiem. Me oleme nõus, et tuleb jõuda süsinikneutraalsuseni, neid teekondi neutraalsuseni on palju ja seal võivad olla ka sisepõlemismootoriga autod," leidis Keskerakonna liige, kunagine keskkonnaminister Erki Savisaar.

"Tegelikult on olemas ju täiesti keskkonnasäästlikud alternatiivkütused nendele samadele vanadele autodele, millega me täna sõidame," lisas ta.