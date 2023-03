EL ja Saksamaa jõudsid sisepõlemismootorite vaidluses kokkuleppele

"Me leidsime Saksamaaga lahenduse e-kütuste kasutamiseks autodes tulevikus. Töötame nüüd edasi, et autode CO2 heitmete standardid võimalikult kiiresti vastuvõtta," kirjutas Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident kliimaküsimustes Frans Timmermans Twitteris.

Tema sõnul peab nüüd Euroopa Komisjon kokkuleppe juriidilisse vormi valama.

We have found an agreement with Germany on the future use of efuels in cars.



We will work now on getting the CO2-standards for cars regulation adopted as soon as possible, and the Commission will follow-up swiftly with the necessary legal steps to implement recital 11.