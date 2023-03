USA-s võttis riik üle Silicon Valley Banki varad

USA föderaalne pangandusjärelevalveamet võttis Silicon Valley Banki varad üle, mis sisuliselt tähendab panga pankrotti. Tegu on suurima pangakrahhiga pärast 2008. aasta rahanduskriisi. Ekspertide hinnangul ei pruugi Silicon Valley Banki krahh uut ülemaailmset rahanduskriisi kaasa tuua. Küll aga on väga raskes olukorras idufirmad.

Silicon Valley Banki krahhi põhjuseks peetakse viimasel ajal hoogsalt tõstetud intressimäärasid. Pank rahastas USA kasvu- ja tehnoloogiafirmasid. Intressimäärades tõustes kadus investorite huvi selliste firmade vastu, mis tõi ebameeldivusi nii idufirmadele kui pangale.

Euroopa rahandustegelased rõhutavad, et Euroopa pangad ei võta tänapäeval nii suuri riske, mistõttu samasugust juhtumit siinpool ookeani vaevalt oodata on. Ka USA enda rahanduseksperdid on seisukohal, et Silicon Valley Bank jääb pigem erandjuhtumiks

"Ma tahan rõhutada, et meie pangandussüsteem on fundamentaalselt hoopis teistsugune, kui kümne aasta eest ja tehtud reformid tagavad süsteemi vastupidavuse. Me usaldame oma regulaatoreid," ütles USA majandusnõunike kogu eesistuja Cecilia Rouse.

Kogu maailma eksperdid on veendunud, et 2008. aasta laadse finantskriisi kordumise võimalus on väga väike. USA idufirmade hulgas võib neile olulise panga hukk küll pankrotilaine kaasa tuua.

"Tegevjuhina ma pean seisma meie töötajate, meie klientide ja meie investorite eest, me peame kaitsma seda, mis meil on. Just seda me uurimegi, kuidas seda teha. Nemad aga lihtsalt tulid ja ütlesid meile, et pank on kinni pandud," lausus idufirma Cato Digital tegevjuht Dean Nelson.

Silicon Valley Bank varises täielikult kokku paari päevaga. Oma osa on siin ka paanikasse sattunud klientidel, kes panga esimestest raskustest kuuldes kohe oma hoiuseid välja võtma tõttasid.

Mitmed eksperdid aga hoiatavad, et keskpangad peaksid intresside edasise tõstmisega väga ettevaatlikud olema, sest järgmised intressitõusud võivad juba rohkem Silicon Valley Banki sarnaseid juhtumeid kaasa tuua.