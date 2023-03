Peaprokurör Parmas kandideerib rahvusvahelise kriminaalkohtu kohtunikuks

Sel nädalal on Parmas USA-s New Yorgis, et ÜRO juures oma kandidatuuri tutvustada, märgib ajaleht.

Kui Parmas valituks osutuks, kestaks tema ametiaeg 2024. aastast kuni aastani 2032.

Välisministeerium on teinud Parmase kandidatuuri tutvustamiseks eraldi veebilehe. Seal seisab, et Parmasel on 20 aastat töökogemust kohtuniku, prokuröri ja juriidilise nõustajana.

Parmas ise märgib seal, et kui ta valituks osutub, töötaks ta selle nimel, et muuta kriminaalkohus efektiivsemaks.

2021. aastal sai Parmas rahvusvahelise kriminaalkohtu ohvrite abistamise usaldusfondi (ICC Trust Fund for Victims) nõukogu liikmeks.