Parmas pääseb distsiplinaarmenetlusest

"Praegusel hetkel ma ei pea vajalikuks distsiplinaarmenetlust algatada," ütles uus justiitsminister Madis Timpson pressikonverentsil, kus tutvustati järelevalve tulemusi. "Jah, formaaljuriidiliselt on reegleid rikutud. Samas me kõik ju teadsime millega ta tegeleb ja kui see distsiplinaarmenetlus aitaks parandada olukorda, siis küllap ma seda teeks, aga ma arvan, et see ei aita. Täna on vastus see, et ma ei algata," lisas ta, viidates sellele, et Parmase ei teavitanud Laanetit õigeaegselt oma kõrvaltegevustest, mis olid seotud õppejõu töö ning kandideerimisega Rahvusvahelisesse Kriminaalkohtusse.

"Järelevalvekomisjon ei tuvastanud prokuratuuri juhtimises tähelepanu väärivaid kõrvalekaldeid seaduslikkuse ja otstarbekuse nõudest," sedastas ka ministeerium järelevalve lõppkokkuvõttes.

"Peamine järeldus minu enda jaoks, oli see, et justiitsministeerium ja prokuratuur peavad ka päriselt koos töötama, mitte ainult koostööd tegema," ütles Timpson.

Järelevalve kokkuvõtte kohaselt on prokuratuuris tehtud viimastel aastatel ühiskonna ootustele vastamiseks muutusi ja arendusi nagu näiteks uue ringkonna loomine majandus- ja korruptsioonikuritegudele keskendumiseks ja asutuse juhtimiseks on olemas protsessid, kuid mingites olukordades ei tööta need piisavalt hästi.

Seetõttu pakkus ministeerium välja lahendusi, et olukorda parandada, ütles üks järelevalvekomisjoni liikmetest, kriminaalpoliitika asekantsler Laidi Surva.

Ministeeriumi hinnangul tuleb riigi peaprokuröri seatud prioriteedid kriminaalasjade menetlemisele regulaarselt üle vaadata. Samuti tuleb tegelda ka nende juhtumitega, mille prioriteetsus on küll madalam, kuid kus asjaolud on selged ja toimepanija teada.

"Samal ajal peab olema julgust lõpetada ära need menetlused, millel selgelt pole perspektiivi. Otsuseid tuleb menetlusosalistele ja avalikkusele arusaadavalt selgitada," ütles Laidi Surva.

Vajadust avalikkusega senisest avatumalt suhelda rõhutas ka minister Timpson. Tema sõnul ei ole avalik kommunikatsioon küll üleüldine probleem, aga on prokuröre, kes ei taha avalikkusele selgitada oma töö sisu, miks üks või teine otsus on tehtud. "Ära joosta ei ole kena!" rõhutas ta.

Aruandes rõhutatakse ka meeskonnatöö laiema kasutamise eeliseid, kus mahukamaid ja keerukamaid kriminaalasju menetleb mitu prokuröri ja eriti keeruliste juhtumite puhul aitab prokuröre ka konsultant.

"Menetluste kiiruse ning kvaliteedi tõstmisele aitab kaasa ka prokuratuuri kui organisatsiooni vastutuse suurenemine võrreldes prokuröri individuaalse vastutusega, mille osas meeskonnatöö on hea näide," rõhutas Timpson.

Prokuratuuri juhtimisega seoses soovitab ministeerium korrastada prokuratuuri erinevate juhtimistasemete tulemuste hindamise ja muudatuste rakendamise süsteemi, tugevdada andmeanalüüsi, et tõsta juhtimiskvaliteeti ning luua tervikpilt prokuratuuri ressursivajadusest talle seadusega seatud ülesannete täitmiseks.

Samuti tegi ministeerium ettepanekuid riigi peaprokuröri ning prokuröride ametisse nimetamise protseduuride läbipaistvamaks muutmiseks. Peaprokuröri ametisse valiku kriteeriumid ja protsessi võiks muuta sarnaseks riigi tippjuhtide valiku korraldusele ning samuti tasuks kaaluda prokuratuuri värbamis- ja konkursikorralduse ning karjäärisüsteemi muutmist, öeldakse kokkuvõttes.

Lisaks soovitatakse pöörata tähelepanu ka prokuratuuri töötajate läbipõlemise ennetamisele.

Taustaks Laaneti ja Parmase konflikt

Märtsi alguses jõudis avalikkusesse terav vastasseis tollase justiitsministri Laaneti ja peaprokurör Parmase vahel. Parmase väitel sekkus Laanet prokuratuuri tegevusse ja survestas teda ka ametist lahkuma.

11. märtsil allkirjastas Laanet käskkirja, millega viiakse prokuratuuris läbi teenistuslik järelevalve. Järelevalve tulemusi kajastava kokkuvõtte esitamise tähtajaks määras minister Laanet 15. aprilli.

Kalle Laanet ja Andres Parmas. Autor/allikas: Ken Mürk/Priit Mürk/ERR

16. märtsil kirjutas Eesti Ekspress, et nii 2021.–2022. aastal kaitseministrina kui ka 2023. aastast justiitsministrina on Laanet küsinud ja ka saanud riigilt korteri üürimise eest hüvitist, ehkki ta üüri korterit oma lähedase ettevõttelt, mis ei ole lubatud. Sama laupäeval õhtul teatas Laanet pärast peaminister Kaja Kallasega rääkimist, et astub ajakirjanduses ilmunud kahtluste tõttu ametist tagasi.

18. märtsil algatas keskkriminaalpolitsei Laaneti suhtes ka väärteomenetluse.

Uueks justiitsministriks sai endine Viljandi linnapea Madis Timpson.