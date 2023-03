Tallinna sõimekohad: kesklinnas järjekorrad, Lasnamäel kohti jagub

Tallinna hariduse infosüsteemi andmetel oli 1. veebruari seisuga koha ootel 789 last vanuses poolteist kuni kolm aastat, kes soovisid kohta juba mullu sügisel alanud õppeaastal.

"Koha ootele on jäänud eelkõige need lapsed, kellele on vaba kohta pakutud, kuid see ei olnud lapse perekonnale sobiv ja seega on laps jäänud sobiva koha ootuses järjekorda edasi. Suur hulk on ka neid lapsevanemaid, kes soovivad lasteaiakohta kindlasse lasteaeda ja otsustavad sellel põhjusel teiste lasteaedade kohapakkumised tagasi lükata," ütles Rundu linnakodaniku avalikule päringule vastates.

Samas on Tallinna munitsipaallasteaedades 10. märtsi seisuga 209 vaba lasteaiakohta, mida on võimalik soovijatele koheselt pakkuda. Vabad kohad asuvad aga Lasnamäe lasteaedades, kuid sinna ei soovita lapsi panna ka eestikeelsetesse rühmadesse.

Rundu sõnul on Tallinnas on jätkuvalt suurim nõudlus lasteaiakohtade järele Kesklinnas Kadrioru ja Põhja-Tallinnas Kalamaja piirkonnas, kus nõudlus ületab pakutavate kohtade arvu.

Rundu nentis, et kesklinnas on lasteaiakohtadega kõige keerulisem, sest uute lasteaiahoonete rajamiseks ja rühmade avamiseks puuduvad piisava suurusega kinnistud ja olemasolevates lasteaedades vabad rühmaruumid.

"Kesklinnas on kohtade puudus osaliselt tekkinud ka seoses Tallinna Magdaleena lasteaia hoone renoveerimisega, kuna lasteaed tegutseb asenduspindadel ainult kolme rühmaga. Kesklinna piirkonna kohtade puuduse leevendamiseks on kohasoovijatele pakutud vabu kohti Kristiine ja Lasnamäe lasteaedades," märkis Rundu.

Ukraina lapsed "mägede" lasteaedades

Mõõdukas puudus sõimekohtadest on ka Haaberstis, Nõmmel, Kristiines ja Pirital. Haaberstis on sõimekohtade puuduse leevendamiseks võimalus taasavada rühmad, mis olid kasutusel asenduspindadena Tallinna Rõõmupesa Lasteaia uue hoone ehituse perioodil, pakkus ameti juht.

Nõmmel on järgmisel õppeaastal renoveerimiskavas kaks lasteaeda, Tallinna Männiku Lasteaed ja Tallinna Lasteaed Männimudila. Viimati mainitus lisanduvad uue hoone valmimisel ka täiendavad rühmad.

Kristiines valmib lähiajal Tallinna Vindi lasteaia uus hoone ja võimalus on seal uusi rühmi avada. Pirital on kohtade puudust veidi leevendanud Merivälja lasteaia uue hoone valmimine ja seal täiendavate rühmade avamine. Lisaks on võimalus avada täiendavaid rühmi Pirita Kose lasteaia endises hoones, mis oli kasutusel Merivälja lasteaia asenduspinnana.

Selle nädala seisuga on Tallinna munitsipaallasteaedades saanud sõime- ja lasteaiakohad ka 927 Ukraina sõjapõgenike last. Enim on Ukraina lapsi Lasnamäe, Mustamäe ja Põhja-Tallinna lasteaedades, kus oli vabu lasteaiakohti.

ERR on varem kirjutanud, et suur probleem vabade sõimekohtade puudumisega on ka Tallinna lähivaldades. Näiteks Harjumaal Rae vallas on lasteaiajärjekorras kokku 1282 last. Suurem osa ootajatest – 590 last – soovib kohta Peetris.

Viimsi vallas ootab kohta munitsipaallasteaias 532 lasteaiaealist last. Kõige pakilisem on kohavajadus Haabneeme ja Viimsi alevikus.