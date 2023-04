Lehtme lubab vajadusel Slava Ukraini juhi kohalt lahkuda

Raha väärkasutamise skandaali kahtlustuste alla sattunud mittetulundusühingu Slava Ukraini tegevjuht ja riigikogu saadik Johanna-Maria Lehtme ütles, et on valmis vajadusel MTÜ juhi kohalt taanduma.

"Võin öelda Slava Ukraini kohta, et minu jaoks on kõige olulisem Slava Ukraini hea nimi ja maine, et saaksime endiselt Ukrainat toetada. Kui nõukogu või teine juhatuse liige Marika Priske arvavad, et mul on aeg lahkuda, siis mina panen organisatsiooni ettepoole igasugustest isiklikest huvidest ja Slavale võib uue juhi leida," rääkis Lehtme teisipäeval intervjuus Eesti Päevalehele (EPL).

"Aga riigikogust ma ei tunne, et ma hetkel peaksin lahkuma. Minu ülesanne on endiselt toetada Ukrainat ja teha seda igakülgselt. Läbi selle aidata ka Eesti riiki," lisas ta.

Lehtme kinnitas usutluses EPL-ile, et sai Slava Ukraini partnereid Ukrainas puudutavatest kahtlustest teada alles MTÜ nõukogult ning need pärinesid Ukrainast. Samuti jäi ta endale kindlaks, et tegemist on infooperatsiooniga ja probleemid oleks pidanud ära lahendama organisatsiooni sees.

Lehtme ütles ka, et soovib oma Ukraina partneritelt selgitust toimunu kohta.

Eesti Päevaleht kirjutas aprilli keskel sellest, kuidas Slava Ukraini on osa Eestis annetatud rahast kandnud Ukraina ettevõttele IC Construction, millel on ilmselt fiktiivne omanik, ainus tegevus oligi seotud Eesti MTÜ-ga ning mille eelmise aasta kasum oli 250 000 eurot.

Slava Ukraini on Vene agressiooni tõrjuva Ukraina toetuseks kogunud sõja-aasta jooksul 6,5 miljonit eurot annetusi. Sõja algusest saati on aidatud Ukraina üksusi meditsiini- ja kaitsevahenditega, samuti rahastatakse kohapeal meditsiinikoolitusi.

Lisaks Eestist saadetud 54 täisvarustuses kiirabiautole ehitatakse Ukrainas kohapeal niinimetatud guerilla-kiirabiautosid – masinaid, mis peaks maastikul vastu ja suudaks viga saanud inimesi rindelt ära tuua.

Organisatsiooni senine juht Lehtme valiti Eesti 200 nimekirjas selle suurima häältemagnetina riigikogusse ning ta on eelmisel aastal saanud rohkelt tunnustust oma töö eest Vene agressiooni tõrjuva Ukraina abistamisel.