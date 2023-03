Priske sooviks ühe kuuga Slava Ukraini asjades selguse tuua

Ukraina abistamisega tegeleva MTÜ Slava Ukraini juhatuse liikmeks nimetatud endine kõrge riigiametnik Marika Priske ütles, et tema eesmärgiks on ühe kuni maksimaalselt kolme kuu jooksul organisatsiooni kahtluse alla sattunud raha-asjadesse selgus tuua ning siis taanduda.

"Eesmärk on see (revisjoni tegemine – toim.) kokku leppida ja käivitada nii kiiresti kui vähegi võimalik. Minu kokkulepe on olla üks kuu kuni maksimum kolm kuud. Tahaks, et selle aja jooksul oleks sellised asjad tehtud," rääkis Priske, kelle sõnul ongi tema peaülesanne leida Slava Ukraini tegevusele revisjoni tegija.

"Minu kokkulepe on selgelt ajutine, mul ei ole üldse ambitsiooni Slava Ukrainit pikemaajaliselt juhtima jääda. Vastupidi," lisas ta.

Slava Ukraini üldkoosolekul esmaspäeval juhatuse liikmeks nimetatud Priske ütles, et praegu on sõelale jäänud kolm võimalikku revisjoni tegija ning hetkel ta tutvub nende esitatud pakkumistega. "Suhtleme veel mõne tegijaga, sest Slava Ukraini ei saa sellele ka liiga palju raha kulutada. Annetajate rahale tuleb leida hea kasutus," rõhutas ta.

Priske märkis, et revisjoni tegemiseks kuluv aeg ja hind on omavahel seotud ning ka see on läbirääkimiste teema.

Küsimusele, kas ülevaate tegemine eeldab ainult Eestis asuvate dokumentide uurimist või eeldab ka tööd Ukrainas, vastas Priske, et üritab saada "natuke komplekssemat pilti".

Varasemalt on ka Slava Ukraini nõukogu liige Kristo Tohver Postimehele öelnud, et revisjoni tegijal peab olema võimekus Ukrainas tööd teha.

Priske ei usu pahatahtlikkust

Priske sõnul töötavad Slava Ukrainis väga pühendunud inimesed ning tema hinnangul ei saa ka võimalik raha väärkasutamine olla sihilik.

"See pilt, mis ma siin näinud olen - pühendunud inimestest, kes siin toimetavad - on väga lootusrikas," rääkis ta.

"Eks see võib ju natuke ebaõiglane olla – kui mõtleme ennast aasta tagasi, kui sõda hakkas, siis kõik tegutsesid õhina-põhiselt, üritasid võimalikult ruttu abi anda. Täna sellele olukorrale tagasi vaadates võib muidugi öelda, et oleks võinud olla pakkumisi rohkem või mida kõike veel teha. Aga me ei saa päriselt hinnata tänast olukorda sellega, mis oli aasta tagasi ja seda tuleb ka arvesse võtta," rõhutas Priske.

Viitele, et kahtlused annetuste raha võimalikus väärkasutuses puudutavad just organisatsiooni tegutsemise viimaseid kuid, vastas Priske: "Seda ma nüüd küll ei julge kinnitada! Vihjeid tuleb kontrollida ja Slava Ukraini ei ole neid ka ignoreerinud. Aga see kõik ei tähenda, et see ka päriselt nii on olnud, et need kõik ka kinnitust leiavad."

Priske ütles, et soovib Slava Ukraini nime kahtluse ja negatiivse surve alt päästa.

"Minu meelest on Slava Ukraini liikmed väga adekvaatselt tegutsenud - mitte varjanud, vaid üritanud tagada seda, et iga sent, mis liigub, oleks maksimaalselt hästi kasutatud ja kui kiire reageerimise periood on läbi, siis korraks hinge tõmmata ja vaadata, kuidas asju paremini teha. See võiks pigem lisada kindlust, et Slava Ukrainile antud raha läheb õigesse kohta ja on igati vajalik," rääkis Priske.

"Tasub ka rõhutada, et Ukraina abivajadus ei ole mitte kusagile kadunud. Me kuuleme-näeme ju iga päev, mis seal toimub," lisas ta.

Küsimusele, kas praeguses olukorras on näha annetuste vähenemist, vastas Priske, et ei oska seda kommenteerida, kuna tal ei ole veel töölepingut sõlmitud ning tal puuduvad veel pangaõigused. "Ma olen suuresti suhelnud audiitorfirmadega ja Slava Ukraina fantastiliste inimestega," märkis ta.

Slava Ukraini senine ainus juhatuise liige Johanna.Maria Lehtme on siiski Postimehele öelnud, et pärast kahtluste tekkimise uudist on annetuste maht märgatavalt vähenenud.

MTÜ Slava Ukraini üldkoosolek otsustas esmaspäeval raha väärkasutuse kahtluse tõttu korraldada organisatsiooni töö revisjoni, pani paika kuueliikmelise nõukogu ning tõi lisaks Lehtmele juhatuse ajutiseks liikmeks endise tippjuhi Priske.

Priske on töötanud üle 20 aasta majandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi kantslerina. Viimaselt kohalt lahkus 2021. aasta augustis.

Slava Ukraini nõuandev kogu teatas 12. märtsil, et otsustas organisatsioonis korraldada revisjoni, kuna nõuandva kogu ja juhatuseni jõudsid signaalid kahe omavahel seotud Ukraina partneri usaldusväärsuse osas. Auditi tulemuste selgumiseni peatas MTÜ ka väljamaksed nendele koostööpartneritele.

MTÜ ei ole avalikustanud, kui suurte summadega võib raha väärkasutusel tegemist olla.

Slava Ukraini on aastaga vahendanud Ukrainale üle 4,5 miljoni euro abi, MTÜ-l on Ukrainas kümneid koostööpartnereid. Sõja algusest on MTÜ aidanud Ukraina üksusi meditsiini- ja kaitsevahenditega, rahastanud kohapeal meditsiinikoolitusi ning lisaks Eestist saadetud kiirabiautodele ehitatakse Ukrainas kohapeal niinimetatud gerilja kiirabiautosid.

Organisatsiooni senine juht Lehtme valiti Eesti 200 nimekirjas selle suurima häältemagnetina riigikogusse ning ta on eelmisel aastal saanud rohkelt tunnustust oma töö eest Vene agressiooni tõrjuva Ukraina abistamisel.