Türgi maavärina piirkonda tabasid tugevad üleujutused

Türgit veebruaris tabanud maavärina piirkonnas on nüüd tugevate sademete tõttu üleujutused. Üleujutuste tõttu on hukkunud 13 inimest.

Türgis on tugevad üleujutused piirkonnas, mida veebruari alguses tabas tugev maavärin. Üleujutuste tõttu hukkus 11 inimest Sanliurfa piirkonnas ja veel kaks Adiyamanis. Üleujutuste piirkonnas on praegu käsil päästetööd, mida raskendavad rasked ilmastikutingimused.

Sanliurfa provintsi kuberner Salih Ayhan kinnitas Türgi meediale, et Sanliurfat on tabanud viimaste aastate kõige tugevam vihmasadu. Türgi võimude sõnul on suurvee alla jäänud ka mitmete maavärinaohvrite telgid, kodud ja töökohad.

Deprem bölgesinde sel: Şanlıurfa'da çok sayıda araç sulara kapıldı. Adıyaman'da 1 kişi öldü, 4 kişi kayıphttps://t.co/YVszl1LPmW pic.twitter.com/aBA3BlvuzB — BBC News Türkçe (@bbcturkce) March 15, 2023

Türgit ja Süüriat veebruaris tabanud maavärina tõttu hukkus ligikaudu 50 000 inimest.