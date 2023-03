WSJ: USA nõuab, et Hiina firma müüks osaluse Tiktokis maha

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel nõuab Joe Bideni administratsioon, et Tiktoki emafirma ByteDance loobuks oma osalusest videorakenduses. Vastasel juhul võib USA Tiktoki keelustada.

"USA välisinvesteeringute komisjon (CFIUS) esitas hiljuti ByteDance'i vastu nõudmise, et see loobuks Tiktokis oma osalusest," ütlesid asjaga kursis inimesed.

See samm tähistab kannapööret Bideni administratsiooni poliitikas. Vabariiklased leiavad, et Valge Maja pole võtnud Tiktoki suhtes piisavalt karmi seisukohta. Juba eelmisel aastal teatas USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor Chris Wray, et TikTok tekitab probleeme USA riiklikule julgeolekule.

Tiktoki juhid ütlesid, et 60 protsenti ByteDance'i aktsiatest kuuluvad globaalsetele investoritele, 20 protsenti firma töötajatele ja 20 protsenti selle asutajatele. Firma asutasid 2012. aastal Pekingis Zhang Yiming ja Liang Rubo.

Tiktok teatas kolmapäeval, et sundmüük ei lahendaks tajutavat turvariski. Tiktok lubas kulutada 1,5 miljardit dollarit, et kaitsta USA kasutajate andmeid Hiina valitsuse eest.

"Kui eesmärk on kaitsta riigi julgeolekut, ei lahenda osaluse loovutamine probleemi. Omanikuvahetus ei sea andmevoogudele uusi piiranguid. Parim viis riigi julgeolekuga seotud probleemide lahendamiseks on USA kasutajaandmete läbipaistev USA-põhine kaitse koos kolmanda osapoole kontrollimisega, mida me juba rakendame," ütles Tiktoki pressiesindaja Brooke Oberwetter.

Tiktoki kriitikud samas leiavad, et kõik Hiina omanduses olevad firmad peavad täitma Pekingi korraldusi, kui kompartei seda nõuab. Järgmisel nädalal astub Tiktoki tegevjuht Shou Zi Chew esindajatekoja kaubanduskomitee ette.

Donald Trumpi administratsioon üritas 2020. aastal blokeerida uutel kasutajatel TikToki allalaadimist, mis oleks blokeerinud rakenduse kasutamise riigis. USA kaotas siis aga terve rea kohtulahinguid.

Ajaleht The Wall Street Journal hindas, et Bideni administratsiooni Tiktoki vastane võitlus võib veel pikalt kesta. Hiina valitsus ei luba Tiktoki algoritmi koos rakendusega müüa.