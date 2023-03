Slovakkia saadab Ukrainasse Mig-29 hävitajad

Slovakkia lubas, et suurendab oma sõjalist toetust Ukrainale. Heger ütles veel, et Slovakkia saadab Ukrainasse õhutõrjesüsteemi KUB, vahendas Reuters.

Heger kirjutas sotsiaalmeedias, et riik saadab Ukrainale 13 hävitajat.

#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we'll do our best. Glad others're doing the same. #Military aid'sto ensurecan defend itself&the entire #Europe against #Russia