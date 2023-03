Ametnikud: Tartu vesi on kasutamiseks ohutu

Tartu Veevärgi torudest võetud proovid on olnud negatiivsed ja linna vesi on kasutamiseks ohutu, kinnitasid eksperdid reedel Tartus legionella bakteri teemalisel koosolekul. Ekspertide hinnangul ei ole olukord Tartu spades erinev muust Eestist, lihtsalt Tartus on tehtud rohkem testimist.

Neljapäeval saabunud tulemustes ületas legionella bakterite kogus piirnormi neljas Aura keskuse esimese korruse dušis ja kahes Anne sauna dušis. Reedel on Aura keskus ja Anne saun avatud, kuid ajutiselt jäävad suletuks saastunud dušid.

Reedel kohtusid Tartu linnavalitsuse, Aura keskuse, Anne sauna, terviseameti, Tartu veevärgi ja Tartu ülikooli esindajad, et selgitada legionella bakteri leviku tagamaid.

Selgus, et bakterite üleliigse koguse täpset põhjust ei ole hetkel teada, kuid Anne saun ja Aura keskus tegelevad aktiivselt selle välja selgitamisega. Märgiti ka, et praegu ei ole põhjust arvata, et Tartu olukord legionella bakteriga oleks erinev ülejäänud Eestist. Positiivsete proovide hulk on ilmselt seotud suure testimisega.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et Aura keskus ja Anne saun on kiirelt ja kohaselt reageerinud võimalikule ohule ja võtnud kasutusele eri meetmeid olukorra lahendamiseks. "Pole põhjust arvata, et nende külastamine oleks ohtlik. Samuti kinnitab Tartu Veevärk, et linna vesi on kasutamiseks ohutu," sõnas Klaas.

Pärast esimese legionella juhtumi avastamist vSpa-s kontrollis terviseamet ka teisi sarnast teenust pakkuvaid asutusi Tartu linnas.

Aura keskuses vahetatakse välja kõik dušiotsikud ning esimese korruse veesüsteemile tehakse näiteks klooritamist ning kuumašokki. Kuuma vee boileri temperatuur on normidekohane. Aura keskus on endiselt külastajatele avatud, kuid pesemiseks tuleb kasutada teise korruse pesuruume. Sealt terviseameti poolt võetud proovid on negatiivsed.

Anne saunas vahetatakse samuti välja duššide otsikud ning teostatakse torustiku puhastus. Anne saun on avatud, suletud on kaks positiivse prooviga dušši.

Ajutiselt suletud pesuruumid avatakse esimesel võimalusel kui tagatud on teenuse ohutus.

Terviseameti andmetel on bakteri põhjustatud legionelloos ägeda kuluga nakkushaigus, mille põhihaigusvorm on kopsupõletik. Legionella ei põhjusta üldjuhul kõhuvaevusi ega oksendamist. Haigus ei levi inimeselt inimesele. Haigusesse nakatutakse bakterit sisaldavate mikroskoopiliste veepiiskade sissehingamisel.