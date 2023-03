Ukraina kaitsejõud: Avdijivkast võib peatselt saada teine Bahmut

Oluline 20. märtsil kell 14.18:

- Ukraina kaitsejõud: Avdijivkast võib saada peatselt teine Bahmut;

- Põhja-Makedoonia kinnitas Ukrainale Su-25 hävituslennukite andmist;

- ISW: Ukraina korraldas Bahmuti piirkonnas eduka vasturünnaku;

- FT: Euroopa kaitsetööstust räsib lõhkeainete puudus;

- Ukraina relvajõud andsid 10 lööki Vene vägede baasidele;

- London: Vene väed teevad Avdijivka ümbruses edusamme;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 700 sõdurit;

- Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist;

Ukraina kaitsejõud: Avdijivkast võib saada peatselt teine Bahmut

Ukraina kaitsejõudude pressikeskuse juht kolonel Oleksi Dmõtraškivskõi teatas Ukraina televisioonis, et Avdijivka lahing hakkab üha enam meenutama Bahmuti. Dmõtraškivskõi väitis, et Vene väed on viimase päeva jooksul Avdijivka lahingutes kaotanud kolme kompanii jagu isikkoosseisu.

Avdijivka asub Bahmutis rohkem kui 50 kilomeetrit lõuna pool ning Donetski linnast loodes. Nõnda nagu Bahmutis varem on ka Avdijivka sisuliselt kolmest küljest ümber piiratud. Samas erinevalt Bahmutist on mõnes kohas Avdijivka lähistel rinne sisuliselt samas kohas püsinud kaheksa aastat.

Põhja-Makedoonia kinnitas Ukrainale Su-25 hävituslennukite andmist

Põhja-Makedoonia kaitseminister Slavjanka Petrovska kinnitas eelmine nädal, et nad on Ukrainale annetanud Su-25 ründelennukeid, vahendas luureettevõte Janes. Janes teatas eraldiseisvalt 2022. aasta juulis, et Põhja-Makedoonia andis Ukrainale neli mittelendavat Su-25 lennukit, mida võidi kasutada varuosadeks.

Põhja-Makedoonia meedias ringlesid teated, et Ukraina on Põhja-Makedoonialt palunud 12 Mi-24 Hind helikoptereid. Kaitseminister Slavjanka Petrovska ütles, et valitsus praegu veel analüüsib Ukraina palvet. Petrovska sõnul tahab Põhja-Makedoonia oma Nõukogude päritolu Mi-8/17 ja Mi-24 helikopterid sel kümnendil lääneriikide kopterite vastu välja vahetada, kuna neid on üha keerukam töös hoida.

Poola portaal Dziennik teatas jaanuaris, et Poola juba saatis kevadel salaja mõned enda Mig-29 lennukid osadeks võetuna Ukrainale. Poola tõlgendas seda kui varuosade saatmist, kuigi osadest oli võimalik lennuk uuesti kokku panna. Ka Saksamaa on ametlikult saatnud Ukrainale Mig-29 hävituslennukite varuosasid, kuid mitte lennukeid endeid.

ISW: Ukraina korraldas Bahmuti piirkonnas eduka vasturünnaku

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Ukraina relvajõudude sõjaväelased korraldasid Bahmuti suunal eduka vasturünnaku.

ISW teatel toimus vasturünnak Bahmuti linnast kuus kilomeetrit edelas asuva Ivanivske küla ümbruses. Ukraina relvajõudude ida ringkonna pressiesindaja Serhõi Tšerevatõ ütles, et Vene väed korraldasid pühapäeval Bahmuti piirkonnas 25 rünnakut. Tšerevatõ sõnul ei teinud Vene väed suuri edusamme, vahendas The Kyiv Independent.

ISW teatel muretsevad ka Vene blogijad, et Ukraina korraldab varsti Bahmuti piirkonnas suure vasturünnaku. Kasvavad arutelud Ukraina peatse vasturünnaku üle viitavad sellele, et Vene blogijad muretsevad üha rohkem, et riigi sõjavägi kaotab Bahmuti ümbruses initsiatiivi, leidis ISW.

FT: Euroopa kaitsetööstust räsib lõhkeainete puudus

Ajalehe Financial Times allikate teatel räsib Euroopa kaitsetööstust lõhkeainete puudus. See pärsib laskemoona tootmist. "Põhiprobleem seisneb selles, et tööstus pole valmis suuremahuliseks tootmiseks," ütles üks Saksa ametnik.

Euroopa riigid lubasid täiendada Ukraina relvavarusid ja kiirendada laskemoona tarnimist. Lõhkeainete puudus pärsib aga Euroopa relvatarneid Ukrainasse, vahendas Financial Times.

London: Vene väed teevad Avdijivka ümbruses edusamme

Venemaa väed on viimase kolme nädala jooksul liikunud edasi Ukraina kontrolli all oleva Avdijivka suunal. Venemaa kasutab seal okupeeritud territooriumilt pärit mobiliseeritud võitlejaid, kes tunnevad kohalikku maastikku, teatas esmaspäeval Suurbritannia kaitseministeerium.

Avdijivka ümbruses on lahingud käinud juba 2014. aastast, siis alustas Venemaa sõjalist tegevust Ida-Ukrainas.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/RUOZvpV91Q



#StandWithUkraine pic.twitter.com/ahiysSYYdz — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 20, 2023

Ukraina relvajõud andsid 10 lööki Vene vägede baasidele

Ukraina õhujõud ja suurtükivägi andsid möödunud ööpäeval 10 lööki Venemaa ajutiste baaside vastu, teatas esmaspäeval Ukraina relvajõudude peastaap.

Peastaap teatas, et viimase ööpäeva jooksul lõi riigi armee tagasi ligi 70 Venemaa rünnakut. Peastaabi teatel jätkavad Vene väed pealetungi Avdijivka ja Bahmuti suunal. Kõige ägedamad lahingud käivad Bahmutis.

Bahmuti piirkonnas käivad ägedad lahingud Autor/allikas: SCANPIX/AP/Roman Chop

Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist

Venemaa pommitas pühapäeval Sumõ oblastis asuvaid asulaid. Ukraina teatel kasutas Venemaa asulate ründamiseks granaadiheitjaid ja suurtükiväge. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed jätkasid pühapäeval ka Zaporižžja oblasti pommitamist.

Zaporižžja oblasti administratsiooni esindajate teatel sai kolm tsiviilelanikku surma ja kaks vigastada, kui Vene väed pommitasid oblastis asuvat Kamjanski küla.

Oblasti esindajate sõnul sai "küünilises rünnakus" pihta kortermaja. Võimud kutsusid elanikke ohtlikest piirkondadest lahkuma.

Ukrinformi andmetel on viimase ööpäeva jooksul tulnud kümme teadet selle kohta, et Vene väed on elamupiirkondi ja taristut pommitanud.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 700 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 165 610 (võrdlus eelmise päevaga + 700);

- tankid 3537 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 6869 (+16);

- lennukid 305 (+0);

- kopterid 290 (+0);

- suurtükisüsteemid 2577 (+9);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 507 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 270 (+2);

- operatiivtaktikalised droonid 2160 (+1);

- tiibraketid 907 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5416 (+8);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 265 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.