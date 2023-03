Xi Moskva-visiidi üks teemadest on Hiina plaan sõja lõpetamiseks

Niinimetatud Hiina rahuplaan on leidnud läänes ohtrat kriitikat. Venemaa režiimi juhile Vladimir Putinile aga tundub seniste ettevaatlike avalduste põhjal see meeltmööda olema.

"Me teame, et te juhindute õigluse põhimõtetest ja austusest rahvusvahelise õiguse aluste vastu, iga riigi jagamatust julgeolekust," ütles Putin.

Tema sõnul on Venemaal ja Hiinal palju ühiseid ülesandeid ja eesmärke. Putin peab sümboolseks, et Hiina riigijuht valis just Venemaa riigiks, mida külastada pärast uueks ametiajaks tagasivalimist.

Xi rõhutas Hiina tihedaid sidemeid Venemaaga ning strateegilist koostööd.

Häid sõnu jätkus Xil ka konkreetselt Putinile endale. "Ma tean, et tuleval aastal toimuvad teie riigis järjekordsed presidendivalimised. Tänu teie tugevale juhtimisele on Venemaa saavutanud märkimisväärset edu jõukuse ja heaolu suurendamisel. Olen kindel, et Venemaa rahvas toetab teid teie parimate kavatsuste juures," ütles Xi.

Ekspertide sõnul ei saa väga siiralt võtta Hiina pakkumist olla sõjas rahu toomisel vahendaja. Pole ju Hiina senini Venemaa agressioonisõda ametlikult hukka mõistnud. Samuti ei näe Hiina rahukõneluste eeldusena Vene vägede väljatõmbamist Ukrainast.

Samas on Hiina Venemaast palju suurem kõiges peale territooriumi.

Rahvusvahelise poliitika vaatlejate hinnangul taotleb Xi praeguse visiidiga tõepoolest partnerlust, aga sellist partnerlust, milles Hiinale jääb alaliselt suurema venna roll.