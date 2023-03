Sõja 391. päev: USA kiirendab Abrams tankide Ukrainasse saatmist

Oluline 21. märtsil kell 22.25:

- Odessa kuberneri sõnul korraldasid Vene väed teisipäeva hilisõhtul oblastile raketirünnaku, mis tõi kaasa kannatanuid;

- USA saadab Ukrainale Patriot õhutõrjesüsteemi varem lubatust kiiremini;

- USA Abrams tankid jõuavad Ukrainasse varem lubatust kiiremini;

- Britid annavad Ukrainale vaesestatud uraaniga tankimürske;

- Brjanskis toimus Transnefti naftapumbajaama vastu droonirünnak;

- Jaapani peaminister on Kiievis visiidil ja kohtub Zelenskiga;

- Kiiev: okupeeritud Krimmis hävisid plahvatuse tõttu Vene tiibraketid;

- Bahmuti ümbruses jätkuvad ägedad lahingud;

- Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist;

- Briti luure: tuhanded Wagneri sõdurid peaks saama lähinädalatel amnestia.

Kuberner: Vene väed tegid Odessa oblastile raketirünnaku

Venemaa raketirünnak Odessa oblastile teisipäeva hilisõhtul tõi kaasa kannatanuid, ütles Odessa oblasti kuberner Jurii Kruk.

"Vaenlane korraldas raketirünnaku Odessa oblasti vastu. Vaenlase SU-35 hävituslennukid tulistasid raketid välja mere kohalt. Mõne raketi võtsid meie õhutõrjejõud alla. Samas oli ka löök, mis tõi osalisi kahjustusi tsiviilhoonele. On vigastatuid. Esialgsetel andmetel keegi surma ei saanud," ütles Kruk.

Sotsiaalmeedias levivate mitteametlike väidete järgi oli raketirünnakute sihtmärk Odessa oblastis asuv lennuväli.

Odessa oblastis kehtestati õhtul ka õhuhäire.

USA saadab Ukrainale Patriot õhutõrjesüsteemi varem lubatust kiiremini

Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi ametnikud kinnitasid, et USA-s Patriot õhutõrjesüsteemi õppel olnud 65 Ukraina sõdurit lõpetavad sealse koolituse lähipäevil, vahendas CNN. USA ametnike kinnitusel toimus ukrainlaste väljaõpe varem plaanitust kiiremini, kuna neil olid põhilised teadmised õhutõrjesüsteemide toimimisest ning vastav sõjaline kogemus juba olemas. Seega läbisid ukrainlased 10 nädalat kestma pidanud väljaõppetsükli kaheksa nädalaga.

Peale USA väljaõpet saadetakse ukrainlased Euroopasse täiendavale väljaõppele kahe Patriot õhutõrjesüsteemiga. USA lubas varem saata Ukrainale ühe Patriot õhutõrjesüsteemi ning sakslased koos hollandlastega teise.

USA Abrams tankid jõuavad Ukrainasse varem lubatust kiiremini

USA ametnikud kinnitasid, et Ameerika Ühendriikide poolt Ukrainale lubatud Abrams tankid saadetakse riiki varem lubatust kiiremini. Siiski ei saadeta Ukrainale kõige uusimaid Abrams M1-A2 tanke, vaid vanemad laos olevad M1-A1 Abrams tankid.

Otsuse tõttu jõuavad tankid Ukrainasse tõenäoliselt juba sel sügisel. Muidu oleks tankide tarne Ukrainasse võinud viibida kuni aasta. USA on lubanud saata Ukrainale 31 Abrams tanki ning lubatavate tankide arv jääb mudeli vahetusest hoolimata samaks, vahendas CNN.

NYT: Hiina müüs Venemaale 12 miljoni eest droone

Lekkinud Vene tolli andmete kohaselt on Hiina müünud Venemaale ligikaudu 12 miljoni dollari väärtuses droone ja seonduvaid komponente alates Venemaa täieulatusliku invasiooni algusest eelmise aasta veebruaris. Mitmed droonid telliti Hiina ettevõttelt DJI, kuigi droone on tellitud ka väiksematelt tootjatelt, vahendas The New York Times.

Hiina droonid jõudsid Venemaale tihti läbi vahendajate ning sellised keerukad ekspordikanalid teevad USA jaoks keeruliseks hinnata, et kas Hiina eksporditud droonides kasutati USA päritolu komponente, mis oleks Ameerika Ühendriikide ekspordikontrolli reeglite rikkumine.

Peale ametlike müügikanalite liigub Venemaale varustust ja tehnikat ka läbi Venemaa suhtes sõbralike riikide nagu Kasahstan, Pakistan ja Valgevene.

Britid annavad Ukrainale vaesestatud uraaniga tankimürske

Ühendkuningriik saadab Ukrainale vaesestatud uraaniga (depleted uranium) tankimürske, kinnitas esmaspäeval paruness Annabel Goldie. Sellised mürsud on parunessi sõnul väga efektiivsed moodsate tankide ja soomukite alistamiseks. Briti valitsus on varem lubanud Ukrainale saata 14 Challenger 2 tanki.

Valge Maja pole varem soostunud kinnitama, et kas USA saadab Ukrainale vaesestatud uraaniga mürske.

Brjanskis toimus Transnefti naftapumbajaama vastu droonirünnak

Brjanski kuberneri Aleksander Bogomazi sõnul ründas Ukraina teisipäeval droonidega Novozõbkovis asuvat nafta pumpamise jaama, mis kuulub Vene ettevõttele Transneft.

Jaapani peaminister on Kiievis visiidil ja kohtub Zelenskiga

Jaapani peaminister Fumio Kishida saabus teisipäeval Kiievisse ning kohtub Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga. Päev varem kohtus Kishida India peaministri Narendra Modiga Indias, vahendas Jaapani avalik-õiguslik ringhääling NHK.

Jaapani välisministeeriumi teatel plaanib Kishida üles näidata Tokyo vankumatut toetust Ukrainale. Veebruaris lubas Jaapan anda Ukrainale 5,5 miljardi dollari ulatuses abi. Ukraina asevälisministri Emine Džaparova sõnul on Jaapani peaministri visiit solidaarsuse ka koostöö märk Ukraina ja Jaapani vahel.

The Japan Times tõi esile, et Kishida on G7 grupi riikide riigijuhtidest viimane, kes on alates Venemaa täieulatusliku kallaletungi algusest Ukrainas käinud. Meedia teatel kasutas ka Jaapani peaminister Kiievisse reisimiseks rongi, nõnda nagu paljud teised poliitikud ja prominendid enne teda.

Kiiev: okupeeritud Krimmis hävisid plahvatuse tõttu Vene tiibraketid

Ukraina kaitseministeerium teatas esmaspäeval hilisõhtul, et Venemaa poolt okupeeritud Krimmis toimus plahvatus, mille käigus hävisid Venemaa tiibraketid Kalibr.

"Löögi eesmärk on Venemaa edasine demilitariseerimine ja Krimmi poolsaare vabastamise ettevalmistamine," teatasid Ukraina võimud.

Kiiev teatas, et plahvatus toimus Džankoi piirkonnas. Ukraina teatel hävitati rongis veetud Kalibr raketid.

Venemaa poolt annekteeritud Krimmi poolsaare juht kinnitas samuti rünnaku toimumist. Krimmi okupatsiooniadministratsiooni juht Sergei Aksjonov väitis, et rünnaku tõttu sai vigastada üks inimene, vahendas CNN.

Bahmutis käivad ägedad lahingud Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ARIS MESSINIS

Bahmuti ümbruses jätkuvad ägedad lahingud

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas esmaspäeva õhtul, et Bahmuti ümbruses jätkuvad ägedad lahingud. "Ukraina relvajõud on Bahmuti rindel teatud piirkondades olnud edukad, kuid ka Vene väed on teinud mõningaid edusamme," ütles Maljar.

"Bahmuti kaitsmine võimaldab vähendada vaenlase pealetungivõimet. Meie väed seal ei lase vaenlase vägedel kaugemale minna. Bahmut peab vastu. Seda tänu meie sõdurite vaprusele," lisas Maljar.

Maljari sõnul hävitavad Ukraina sõdurid kõige professionaalsemaid Vene üksusi, vahendas The Kyiv Independent.

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas hiljuti, et Ukraina relvajõudude sõjaväelased korraldasid Bahmuti suunal eduka vasturünnaku.

ISW teatel toimus vasturünnak Bahmuti linnast kuus kilomeetrit edelas asuva Ivanivske küla ümbruses.

Lahingud Bahmuti linna pärast on kestnud viimased kaheksa kuud. Enne Venemaa täieulatuslikku kallaletungi eelmise aasta veebruaris elas Bahmutis ligikaudu 70 000 inimest.

Venemaa pommitas Hersoni, Harkivi ja Donetski oblastit

Viimase ööpäeva jooksul pommitas Venemaa Hersoni, Harkivi ja Donetski oblastit. Hukkus kolm inimest, vigastada sai vähemalt 10 inimest, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina teatel korraldas Venemaa Hersoni oblasti vastu 66 rünnakut. Venemaa pommid tabasid korterelamuid ja eramaju.

Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist

Venemaa pommitas esmaspäeval Sumõ oblastis asuvaid asulaid. Ukraina teatel kasutas Venemaa asulate ründamiseks granaadiheitjaid ja suurtükiväge. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.

Briti luure: tuhanded Wagneri sõdurid peaks saama lähinädalatel amnestia

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate kohaselt peaks lähinädalatel tuhanded Wagneri vangsõdurid saama oma kuue kuu teenistuse eest amnestia ja teenistusest vabastamise. Britid tõid esile, et Wagner suutis enim vange värvata 2022. aasta sügisel.

Kuigi ligikaudu pooled Ukrainas võidelnud vangid on tõenäoliselt kas hukkunud või viga saanud, siis näitavad Venemaalt pärinevad tõendid, et lahingud üle elanud vangsõdurid saavad tõepoolest peale kuut kuud sõdimist vabaks. Wagneri vangsõduritele amnestia olevat heaks kiitnud ka Vene president Vladimir Putin.

Kuna Wagneri palgasõdurite grupeering ei saa enam vabalt vange värvata, siis muutuvad nende isikkoosseisu mehitamise probleemid üha keerulisemaks. Kõigele lisaks tekitab vabadusse saanud vägivaldse tausta ning värske Ukraina sõjakogemusega mehed Vene ühiskonnale märkimisväärse väljakutse.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 960 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 166 570 (võrdlus eelmise päevaga + 960);

- tankid 3552 (+15);

- jalaväe lahingumasinad 6879 (+10);

- lennukid 305 (+0);

- kopterid 290 (+0);

- suurtükisüsteemid 2586 (+9);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 507 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 270 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2160 (+1);

- tiibraketid 907 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5428 (+12);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 266 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.