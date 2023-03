Uus võimalik võimuliit kavatseb kaotada tasuta ühistranspordi

Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul on liikuvusreformiga kavas reorganiseerida tasuta ühistransport, mis tähendab, et tasuta saavad maakonnaliinidel sõita eakad, lapsed ja puudega inimesed. Samuti on kavas tõsisemalt edasi minna nõudepõhise ühistranspordi arendamisega.

Plaanis on kehtestada ka ühispilet kõigile ühistranspordiliikidele.

Eesti 200 esimees Kristina Kallase sõnul tehti ka kokkulepe, et hakatakse koostama riiklikku rattastrateegiat, mis tähendab, et see saab osaks kõigi taristuprojektide puhul.

Sotsiaaldemokraatide aseesimees Riina Sikkut lisas, et autostumise vähendamiseks tuleb hajaasustuses integreerida nõudepõhine, sotsiaal-, kooli- ja ühistransport.

Teedeehituse ja -hoiu kohta ütles Kaja Kallas, et olemasolevaid teid tuleb hooldada piisavalt ja vastavalt vajadusele ning kus on võimalik, edasi ehitada ka 2+1 ja 2+2 maanteid.

Taastuvenergiast saab ülekaalukas avalik huvi

Kaja Kallase sõnu hakkab uus võimalik koalitsioon käsitlema taastuvenergiat kui ülekaalukat avalikku huvi, mis tähendab, et riik teeb omalt poolt kõik, et taastuvenergiaprojekte saaks kiiremini ellu viia, muuta kiiremaks planeerimis- ja võrku ühendamise protsessi.

Kristina Kallase sõnul jäetakse kehtima plaan, et aastaks 2030 peab Eesti oma elektritarbimise katma taastuvenergiaga. Pikemas plaanis peaks Eesti tema sõnul muutuma elektrit eksportivaks riigiks ning selleks on tema sõnul võimekus olemas, et selleks piisavalt taastuvenergiaprojekte ellu viia.

Seda, milliseid energiaallikaid prioriteetsetena käsitlema hakatakse, pole veel kokku lepitud, Kristina Kallase sõnul on selleks veel vaja ära oodata "teatud analüüsid".

Koostama hakatakse ka kliimaseadust, kuid see on tema sõnul pikem protsess ning vajab huvigruppide suurt kaasamist.

Sikkuti sõnul tuleb taastuvenergiaprojektide menetlemist kiirendada ning anda samas potentsiaalsetele tootjatele kindluse, et taastuvenergia on valitsuse strateegiline suund ning taastuvenergiaprojektid saavad rohelise tule.

Kaja Kallas kordas varem öeldut, et Elektrilevi on kavas Eesti Energiast lahutada. Praegu on selgus vaid esimeses etapis, mis ongi Elektrilevi eraldamine. Kas seejärel ühendatakse Elektrilevi kui jaotusvõrgu omanik põhivõrgu omaniku Eleringiga või luuakse täiesti uus ettevõte, pole veel otsustatud ning seda ei pruugi uus võimalik koalitsioon üldse otsustadagi, märkis Sikkut. Kallase sõnul vajab kahe võrgu ühendamine veel põhjalikku analüüsi.

Sikkut ütles ka, et põlevkivielektrist väljumise kindlat kuupäeva pole läbirääkijad kokku leppinud, kuid selge on, et aina rohkem konkurentsivõimet kaotav põlevkivielekter lõpuks kaob.

Sotsiaal- ja tervishoiusüsteem ühendatakse

Läbirääkimistel lepiti kokku ka sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi ühendamine. Eesmärgiks on kulude vähendamine ja haiguste parem ennetamine, ütles Kaja Kallas. Temas sõnul arutati seda, kuidas tagada tervishoiusüsteemi rahastamine ning milline võiks olla erasektori roll.

Kristina Kallase sõnul on suur struktuurne reform sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi ühendamiseks vajalik, et inimestele pakkuda terviklikult abi ühest kohast. Selleks tuleb ellu viia personaalse riigi idee, et inimesed saaksid sellist abi nagu neil vaja on, ütles ta.

Läbirääkimistel otsustati ka välja töötada erinevad laste ja noorte vaimse tervise parendamise lahendusi, osa sellest on toimiv seiresüsteem, märkisid läbirääkijad.

Kokku lepiti ka, et lapsehoolduspuhkuselt naasmisel ei hüvitada enam sissetulekut miinimummäära alusel. Peretoetuste ja vanemahüvitiste üle veel arutelud jätkuvad.