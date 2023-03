ERR USA-s: julgeolekuorganid on Trumpi vahistamise juhuks valmisolekus

New Yorgi julgeolekuorganid on kõrgendatud valmisolekus juhuks, kui vandekohtunikud otsustavad esitada endisele presidendile Donald Trumpile süüdistuse. Juhtum on seotud Manhattani prokuröri uurimisega, mille järgi võis Trump enne presidendivalimisi võltsida äridokumente, et varjata vaikimisraha maksmist naistele, kellega tal oli väidetavalt armusuhe.

USA meedia andmetel võidakse endisele presidendile Donald Trumpile süüdistus esitada töönädala lõpus. Julgeolekuorganid on aga selleks valmistunud juba mitu päeva. Rauast kaitsetarad ümbritsevad nii New Yorgi Manhattani kohtumaja kui ka prokuratuuri. Samuti on turvameetmeid suurendatud pealinnas Washingtonis Kapitooliumi ümbruses.

"Ma ei ole kunagi näinud, et inimesed on valmis nii palju kahju tegema nagu mõni aasta tagasi Kapitooliumi juures. See muudab need meeleavaldused ja inimesed tavapärasest suuremaks ohuks," lausus sisejulgeolekuekspert Jerome Hauer.

Trump kutsus sotsiaalmeedias toetajaid üles meelt avaldama, kui ta tõepoolest arreteeritakse. Mõned inimesed on juba kogunenud tema Florida kodu ja Manhattani kohtumaja juurde.

"Oleme siin, et võtta oma tänavad tagasi. Vajame prokuröri, kes teeb oma tööd, mitte ei kasuta oma ametit poliitilise relvana," ütles Trumpi toetaja Vish Burra.

New Yorgi uurimine on seotud valimiseelse vaikimisraha maksmisega naistele, kes olid Trumpiga väidetavalt armusuhtes.

"Peamiselt räägime äridokumentide võltsimisest, mis on tavaliselt väärtegu, aga eeldame, et see kasvab kuriteoks, sest dokumentide võltsimine seotakse näiteks riiklike kampaaniarahastusreeglite rikkumisega," ütles CBS-i uudiste õigusanalüütik Jessica Levinson.

Levinson rõhutas, et kui Trumpile tõepoolest süüdistus esitatakse, siis eeldatavasti annab ta end võimudele üles. Sellele järgnevad tavapärased juriidilised protseduurid, kuid on vähetõenäoline, et endist presidenti hoitakse kinni kauem kui mõni tund.