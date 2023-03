DeSantis: Putin on sõjakurjategija

Võimalik vabariiklaste presidendikandidaat ja Florida osariigi kuberner Ron DeSantis ütles, et Vladimir Putin on sõjakurjategija, kes peaks vastutama Vene vägede poolt toime pandud kuritegude eest.

DeSantis andis intervjuu ajakirjanik Piers Morganile. Intervjuus kirjeldas ta Putinit kui sõjakurjategijat, vahendas The Times.

"Ma arvan, et ta on sõjakurjategija. Ma arvan, et ta tuleks vastutusele võtta," ütles DeSantis.

Rahvusvaheline kriminaalkohus (ICC) esitas hiljuti Putini suhtes vahistamismääruse. ICC hinnangul vastutab Venemaa president Vladimir Putin isiklikult laste küüditamise eest.

DeSantis ütles hiljuti, et Ukraina lõputu abistamine pole USA huvides. Mitmed tähtsad vabariiklastest poliitikud kritiseerisid DeSantise avaldust ja ütlesid, et Ukraina abistamine on USA jaoks väga oluline.

Uuringufirma Morning Consult andmetel leiab 37 protsenti vabariiklaste eelvalimistel osalejatest, et Ukraina abistamine on USA jaoks oluline. Peaaegu pooled leidsid, et Ukraina abistamine pole USA jaoks tähtis.

Kogu USA valijaskonna seas leiab 49 protsenti valijatest, et Ukraina toetamine on USA jaoks tähtis, 29 protsenti väidab vastupidist.

Vabariiklaste seas on siiski palju poliitikuid, kes leiavad, et USA peaks vähendama Ukraina toetamist. Endine USA president Donald Trump väidab, et suudab sõjale lõpu teha 24 tunni jooksul. Trump teatas juba eelmisel aastal, et kandideerib uuesti presidendiks.

DeSantis vihjas samuti intervjuus, et kandideerib USA presidendiks. "Kui ma peaksin kandideerima, siis ma võistlen Bideni vastu. Me võistleme selle pärast, kellest saab vabariiklaste kandidaat, kuid lõppkokkuvõttes on Biden see mees, kellele ma keskendun. Ma arvan, et riik tahab muutust," ütles DeSantis.

2015. aastal kritiseeris DeSantis toonast presidenti Barack Obamat. DeSantise sõnul ei toetanud Obama siis piisavalt palju Ukrainat.