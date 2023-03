Arendajate plaanitavad tuulepargid ületavad Eesti vajaduse mitmekordselt

Enefit Greeni viie tuulikuga 21-megavatise võimsusega tuulepargi toodang katab 14 000 kodu aastase elektrivajaduse.

"Üle kümne aasta ei ole ühtegi suuremat tuuleparki Eestisse lisandunud. Just eile me saime viienda tuuliku tööle, järgneb testimine, mille järgselt loodame, et suvel juba saame täisvõimsusel hakata elektrit tootma," rääkis Enefit Greeni tuuleenergia valdkonnajuht Lauri Ulm.

Utilitasel valmib suvel Pärnumaal üheksa tuulikuga Saarde tuulepark.

"Mõne päeva pärast saabuvad esimesed komponendid. Vundamendid on valmis juba, me oleme oma graafikust ees. See kindlasti lisab ka 40 megavatti tootmisvõimsust, aga seda on selgelt liiga vähe, arvestade meie tulevast tarbimist ja seda, et me tarbimine on ka kasvamas," selgitas Utilitas Windi juhatuse liige Rene Tammist.

Tema hinnangul võiks praegune kaheksa teravatt-tunnine elektri kogutarbimine aastas kasvada Eestis tulevikus 14 teravatt-tunnile. Maismaaparkide osas on seda vajadust rahuldav tootmine kasvamas.

Arendajatel on planeerimisfaasis kokku 3,7 gigavatti tootmisvõimsust, toodanguga ligikaudu kümme teravatt-tundi.

Veelgi rohkem elektrit peaks tulema meretuuleparkidest.

"Meil on üks kaugelearenenumaid meretuuleparke – Liivi tuulepark –, võimusega umbes 1000 megavatti. See võiks saada valmis juba 2028. aastaks, kui kõik läheb väga hästi," ütles Ulm.

Utilitasel peaks valmima samal aastal Saare-Liivi meretuulepark.

"On kavandatud esimeses etapis võimsusega 1200 megavatti, see on 80 tuulikut, mis peaks tootma umbes viis teravatt-tundi elektrienergiat. On kaks projekti veel, mis on n-ö esimese laine projektid, mis on kavandatud valmima selle dekaadi lõpuks," rääkis Tammist.

Praegu käibki nelja meretuulepargi hoonestusloamenetlus koguvõimsusega neli gigavatti. Ainuüksi need katavad Eesti energiavajaduse 2,5-kordselt.

Taastuvenergia eesmärkide täitmiseks on vaja üht gigavatti tootmisvõimsust maismaale ja veel üht gigavatti merele. Kuid veel on esitaud 30 hoonestusloa taotlust.

"Eesti ambitsioon peaks olema rohkem kui siseriikliku tarbimise katmine, aga ka seal tuleb lõpuks lagi ette. Meil ei ole võimalik Eestit tuulikuid täis panna, et Euroopa energiatarvet rahuldada, kuskil tuleb loomulik piir ette. Seda me ei ole numbritesse pannud, aga riikliku toetusega rohkem, kui siseriiklik vajadus, me taastuvenergia tootmisvõimsuste püstitamist ei toeta. Eksporti me kuidagi ei piira, aga Eesti mereala tuulikutega täis ehitamist samamoodi ei toeta," ütles majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.